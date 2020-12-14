В Україні через негоду затримуються поїзди

Погодні умови все ж вносять корективи у графіки руху поїздів

Погодні умови все ж вносять корективи у графіки руху поїздів

Пасажирів закликають уважно слухати оголошення на вокзалах

Компанія «Укрзалізниця» повідомляє про збій у графіку руху поїздів. Деякі потяги затримуються через негоду, повідомляє пресслужба відомства.

«Через складні погодні умови і обмерзання контактної мережі виникли незначні збої в графіку руху поїздів», - йдеться в повідомленні.

Так, поїзд №712/711 Київ - Костянтинівка затримується в дорозі на 1 годину 35 хвилин. Поїзд №722/721 Київ - Харків затримується на 1 годину 20 хвилин.

У відомстві також закликають пасажирів бути обережними на об'єктах залізничної інфраструктури та уважно слухати оголошення на вокзалах.

Також нагадаємо, що станом на ранок 14 грудня понад сто населених пунктів було знеструмлено через негоду.

Синоптики також попередили, що в понеділок, 14 грудня в Україні очікуються льодяний дощ та мокрий сніг, у столиці – ожеледиця.

У новорічну ніч погода в Україні буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледицю в центральних, північних і північно-східних областях. При цьому «мінуси» в ніч з 31 грудня на 1 січня будуть несильними.