Понеділок в Україні обійдеться без опадів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Температура вночі очікується +4°...+9°, вдень +11°...+16°

В Україні у понеділок, 23 вересня, буде без опадів. На всій території країни спостерігатиметься мінлива хмарність.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер очікується північно-західний, у західній частині південно-східний, 5−10 м/с.

Температура вночі очікується +4°...+9°, вдень +11°...+16°, а на Прикарпатті, Закарпатті та в південній частині +19°...+24°.

У Києві в понеділок мінлива хмарність, опади не передбачаються. Температура повітря вночі становитиме +6°...+8°, удень - +13°...+15°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.