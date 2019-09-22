Понеділок в Україні обійдеться без опадів
Температура вночі очікується +4°...+9°, вдень +11°...+16°
В Україні у понеділок, 23 вересня, буде без опадів. На всій території країни спостерігатиметься мінлива хмарність.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вітер очікується північно-західний, у західній частині південно-східний, 5−10 м/с.
Температура вночі очікується +4°...+9°, вдень +11°...+16°, а на Прикарпатті, Закарпатті та в південній частині +19°...+24°.
У Києві в понеділок мінлива хмарність, опади не передбачаються. Температура повітря вночі становитиме +6°...+8°, удень - +13°...+15°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.