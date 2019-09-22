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    Понеділок в Україні обійдеться без опадів

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    Понеділок в Україні обійдеться без опадів

    Температура вночі очікується +4°...+9°, вдень +11°...+16°

    В Україні у понеділок, 23 вересня, буде без опадів. На всій території країни спостерігатиметься мінлива хмарність.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Вітер очікується північно-західний, у західній частині південно-східний, 5−10 м/с.

    Температура вночі очікується +4°...+9°, вдень +11°...+16°, а на Прикарпатті, Закарпатті та в південній частині +19°...+24°.

    У Києві в понеділок мінлива хмарність, опади не передбачаються. Температура повітря вночі становитиме +6°...+8°, удень - +13°...+15°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

     

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