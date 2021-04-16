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    Зима не відступає: Львів засипає снігом, у Карпатах заметіль

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    В Україну прийшов південно-західний циклон &laquo;Ксандер&raquo; - Зима не відступає: Львів засипає снігом, у Карпатах заметіль
    В Україну прийшов південно-західний циклон «Ксандер»
    Фото Zik.ua

    Циклон принесе дощі в усі області

    До України дістався південно-західний циклон «Ксандер», тож у найближчий тиждень буде вітряно, йтиме дощ і мокрий сніг. Циклон принесе дощі в усі області. Температура на сході, в центрі, на півдні і півночі не опуститься нижче +10°. А на заході – відчутне похолодання – місцями до +2°. А в Карпатах таку температуру можуть супроводжувати ще й рясні дощі з мокрим снігом.

    У п'ятницю, 16 квітня, дощі в Україні продовжаться. Сухо буде тільки в Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях і в Криму. Середня температура по країні складе +10°, в західних областях опуститься до +2°.

    У Києві – злива, температура повітря вночі +5°, вдень +10°.

    В Одесі 16 квітня – хмарно з проясненнями, злива, температура вночі +5°, вдень +11°. «Навіть на початку наступного тижня не з'являється на горизонті стрімке потепління. Температурний фон буде в межах +10...+15°. Але стрімкого і різкого потепління, наприклад, до +20° ми поки не передбачаємо», – заявила синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

    Сьогодні, 16 квітня, у Львові йтиме мокрий сніг. Температура у місті становить +1°, дрібний сніг при приземленні на поверхні відразу тане. Згідно з прогнозами, снігопад у Львові триватиме до обіду, а потім перетвориться на дощ. Опади очікуються до самого ранку суботи, 17 квітня.

    Карпати накрила хуртовина, температура впала до -8°. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook. «На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 12-13 м/с. Хуртовина. Падає дрібний сніг. Температура повітря -8°», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

    Теги: прогноз погоди Львів Карпати (гори) снігопад повітря вітер небезпека дощ
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