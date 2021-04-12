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    «Буковель» відновив роботу

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    «Буковель» відновив роботу
    Скріншот: Буковель Bukovel/Facebook

    Українські Карпати знову можуть вітати туристів, запевнив співвласник туркомплексу «Буковель»

    Гірськолижний курорт «Буковель» відновив свою роботу у зв’язку з тим, що Прикарпаття вийшло з червоної зони карантину, повідомив в Facebook співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко.

    За його словами, відновлюється можливість людям «працювати та отримувати достойну заробітну плату».

    «Якимось таємним чином ми перескочили з червоної зони відразу до жовтої. Українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів», – додав він.

    Сезон у Карпатах триватиме до кінця квітня.

    Наразі в «Буковелі» працюють підйомники №1, 2 та 7. Зазначається, що з кожним днем відкриватимуть все більше підйомників, трас та інших об’єктів.

    Наприкінці березня повідомлялось, що на Прикарпатті послаблюють карантин, але Буковель залишається закритим.

    Після віднесення Івано-Франківської області до «червоної» карантинної зони з 26 лютого на «Буковелі» були введені більш суворі карантинні обмеження: заклади громадського харчування працюють тільки навинос, скасовані масові заходи, концерти і розважальні програми.

    За словами постійних відвідувачів і співробітників, кількість відпочивальників для цієї пори року невелика, незважаючи на чудові погодні умови для катання.

    Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.

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    Теги: Закарпаття карантин Буковель коронавірус
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