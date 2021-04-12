«Буковель» відновив роботу

Українські Карпати знову можуть вітати туристів, запевнив співвласник туркомплексу «Буковель»

Гірськолижний курорт «Буковель» відновив свою роботу у зв’язку з тим, що Прикарпаття вийшло з червоної зони карантину, повідомив в Facebook співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко.

За його словами, відновлюється можливість людям «працювати та отримувати достойну заробітну плату».

«Якимось таємним чином ми перескочили з червоної зони відразу до жовтої. Українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів», – додав він.

Сезон у Карпатах триватиме до кінця квітня.

Наразі в «Буковелі» працюють підйомники №1, 2 та 7. Зазначається, що з кожним днем відкриватимуть все більше підйомників, трас та інших об’єктів.

Наприкінці березня повідомлялось, що на Прикарпатті послаблюють карантин, але Буковель залишається закритим.

Після віднесення Івано-Франківської області до «червоної» карантинної зони з 26 лютого на «Буковелі» були введені більш суворі карантинні обмеження: заклади громадського харчування працюють тільки навинос, скасовані масові заходи, концерти і розважальні програми.

За словами постійних відвідувачів і співробітників, кількість відпочивальників для цієї пори року невелика, незважаючи на чудові погодні умови для катання.