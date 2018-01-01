Порошенко анонсував створення Національного фонду досліджень

Національний фонд досліджень акумулюватиме гранти для розробки потрібних Україні проектів

В Україні наразі працюють над створенням Національно фонду досліджень. Про це сказав президент Петро Порошенко під час зустрічі з обдарованою молоддю у четвер, 22 лютого, передає прес-служба глави держави. «Було створено Національну раду з питань розвитку науки та технологій, а зараз створюється Національний фонд досліджень. Те, що треба



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Національний фонд досліджень акумулюватиме гранти для розробки потрібних Україні проектів

В Україні наразі працюють над створенням Національно фонду досліджень.

Про це сказав президент Петро Порошенко під час зустрічі з обдарованою молоддю у четвер, 22 лютого, передає прес-служба глави держави.

«Було створено Національну раду з питань розвитку науки та технологій, а зараз створюється Національний фонд досліджень. Те, що треба було зробити 20, 25 чи 30 років тому. Щоб були гранти, і за гранти була чесна, конкурентна боротьба за ті проекти, які в першу чергу потребує держава. Весь світ давно працює в такому алгоритмі. І приємно, що ми крок за кроком рухаємось в цьому напрямку», - наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що Рамковою програмою Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій «Горизонт 2020» передбачено фінансування 17 мільйонів євро на проекти українських організацій-учасників програми. Це за підсумками 446 конкурсів для 117 українських учасників.

«Раніше ми про це могли тільки мріяти. І я беззаперечно підтримую прогресивні підходи до формування системи підтримки молодої науки», - зазначив Порошенко.



