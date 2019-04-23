Порошенко анонсував з'їзд БПП після інавгурації Зеленського



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Президент України Петро Порошенко

На наступному з'їзді партія буде переформатована

Петро Порошенко під час зустрічі з депутатами від фракції БПП анонсував партійний з'їзд після інавгурації Володимира Зеленського.

Порошенко заявив, що відразу після інавгурації Зеленського буде проведено партійний з'їзд БПП, на якому буде переформатована партія.

Порошенко також підкреслив, що на даний момент невідомо, чи буде наступний глава держави просувати ідею розпуску парламенту, бо зі своїм ставленням до цієї ініціативи партія визначиться виходячи з ситуації.

На засіданні звучали слова про те, що партія повинна бути готовою до різних варіантів розвитку подій, і до дострокових виборів, і до чергових.

За словами Порошенка, перед його командою стоїть завдання сформувати на наступні вибори широку демократичну коаліцію.

Крім того, голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що Порошенко стає лідером ідеологічної партії.

Раніше повідомлялося, що Порошенко 23 квітня проводить закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.

Під час зустрічі з депутатами БПП у Києві президент Петро Порошенко анонсував нові обличчя у своїй партії БПП «Солідарність», які обиратимуть за допомогою праймеріз.

Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

Джерело: РБК-Україна