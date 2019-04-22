Порошенко обговорив з Нетаньягу запуск Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем



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Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу Фото: president.gov.ua

Нетаньягу вирішив подзвонити Порошенку після виборів

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Про це йдеться у повідомленні на президентському сайті.

Нетаньягу привітав внесок Порошенка у зміцнення українсько-ізраїльських відносин та відзначив високий рівень демократичних стандартів президентських виборів.

Глава держави подякував прем’єр-міністру Ізраїлю за підтримку України на міжнародній арені.

Окремо було підкреслено, що важливим індикатором результативності українсько-ізраїльського діалогу стане очікуваний запуск Угоди про зону вільної торгівлі, яка відкриє нові можливості для бізнесу, стимулюватиме створення робочих місць, що, відповідно, сприятиме зростанню добробуту обох народів.

Порошенко також привітав Нетаньягу з успішним проведенням виборів до Кнесету держави Ізраїль.

Нагадаємо, у другому турі виборів президента України за даними національного екзит-полу Володимир Зеленський набирає 73% голосів, а Петро Порошенко - 25,5%.

Зазначимо, ЦВК на 18:25 вже обробила 98,80% бюлетенів, за Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.

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