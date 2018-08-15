Порошенко доручив прозвітувати Єврокомісії про виконання критеріїв для безвізу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент підкреслив, що Україна повністю виконує взяті на себе зобов’язання

Президент Петро Порошенко доручив МЗС передати Єврокомісії доповідь щодо виконання Україною критеріїв безвізового режиму з ЄС.

Про це президент написав 15 серпня на своїй сторінці в Twitter.

«У розвиток домовленостей на саміті Україна-ЄС доручив МЗС передати Єврокомісії Національну доповідь щодо виконання нашою державою критеріїв безвізового режиму», - повідомив Порошенко.

Він підкреслив, що Україна повністю виконує взяті на себе зобов’язання.

«А українці можуть гідно та вільно подорожувати країнами Євросоюзу», - додав президент.

Раніше повідомлялося, що з моменту вступу в силу безвізового режиму України з країнами Євросоюзу українці скористалися спрощеною процедурою в'їзду в шенгенську зону 517 тисяч разів.