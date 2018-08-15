Порошенко доручив прозвітувати Єврокомісії про виконання критеріїв для безвізу
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Президент підкреслив, що Україна повністю виконує взяті на себе зобов’язання
Президент Петро Порошенко доручив МЗС передати Єврокомісії доповідь щодо виконання Україною критеріїв безвізового режиму з ЄС.
Про це президент написав 15 серпня на своїй сторінці в Twitter.
«У розвиток домовленостей на саміті Україна-ЄС доручив МЗС передати Єврокомісії Національну доповідь щодо виконання нашою державою критеріїв безвізового режиму», - повідомив Порошенко.
Він підкреслив, що Україна повністю виконує взяті на себе зобов’язання.
«А українці можуть гідно та вільно подорожувати країнами Євросоюзу», - додав президент.
Раніше повідомлялося, що з моменту вступу в силу безвізового режиму України з країнами Євросоюзу українці скористалися спрощеною процедурою в'їзду в шенгенську зону 517 тисяч разів.