Порошенко доручив розвідці мінімізувати вплив Росії під час виборів



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Петро Порошенко

Серед завдань розвідки Порошенко назвав своєчасне виявлення операцій спецслужб Росії та їх спеціальних засобів впливу

Президент Петро Порошенко у п’ятницю привітав військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України з 26-річчям створення.

Під час урочистостей він зазначив, що розвідка разом з іншими спецслужбами має мінімізувати вплив Росії під час українських виборів, повідомляє прес-служба глави держави.

Серед завдань розвідки Порошенко назвав своєчасне виявлення операцій спецслужб Росії та їх спеціальних засобів впливу.

«Наше спільне завдання - співпраця з нашими міжнародними партнерами для своєчасного реагування і мінімізації впливу РФ, в тому числі і на виборчий процес, який має відбутися наступного року», - сказав президент.

Порошенко відзначив також посилення співпраці українських спецслужб та армії із міжнародними партнерами з метою ретельного збору доказів для притягнення країни-агресора до відповідальності у міжнародному суді.

«Не пробачимо ніколи. Притягнемо тих, хто вбиває українських воїнів та українських громадян, до відповідальності», - сказав він.

Наприкінці глава держави вручив нагороди розвідникам, які відзначилися в зоні АТО та під час операції Об’єднаних сил.

До слова, українська розвідка підтвердила, що за ліквідацією ватажка «ДНР» Захарченка стоїть ФСБ.