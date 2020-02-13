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    Порошенко: фільм «наші котики» – про тих, хто ніколи не зрадить Україну

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    Порошенко: фільм «наші котики» – про тих, хто ніколи не зрадить Україну
    Фото: eurosolidarity.org

    Петро Порошенко звернувся до власників кінотеатрів: продовжуйте прокат «Наших Котиків»

    Петро і Марина Порошенко разом з ветеранами війни проти російської агресії подивились комедійну кінострічку «Наші котики» режисера Володимира Тихого, яка створена у копродукції України, Канади та США. Фільм розповідає про пригоди українських добровольців на Донбасі, які у 2014 році пішли захищати Україну від російсько-терористичних військ. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

    «Наші Котики / Lethal Kittens — фільм про супергероїв, які живуть серед нас. Про тих, хто зберігає бойовий дух і добрий гумор за найскладніших обставин. Про тих, хто дивлячись в очі смерті, сміливо каже їй: «Пішла геть!» Про тих, хто вибрав свободу ціною власного життя. Про тих, хто ніколи не здасть Батьківщину на поталу ворогу.

    Я чув величезну кількість позитивних відгуків про цей фільм і всі вони виправдані. Це приклад абсолютно нового стилю фільмів про війну за незалежність України – прекрасне поєднання гумору і драми, реалізму та містики.

    Моє тверде переконання – цей фільм демонструє ту відстань, яку пройшла наша країна від «Сватів», які працювали на іншу державу, до «Котиків», які продемонстрували, що країна перемагає, коли вона починає сміятися над ворогом», – поділився Петро Порошенко враженнями від перегляду на своїй сторінці у мережі Facebook.

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    Порошенко: фільм «наші котики» – про тих, хто ніколи не зрадить Україну
    Порошенко: фільм «наші котики» – про тих, хто ніколи не зрадить Україну
    Порошенко: фільм «наші котики» – про тих, хто ніколи не зрадить Україну
    Порошенко: фільм «наші котики» – про тих, хто ніколи не зрадить Україну
    Порошенко: фільм «наші котики» – про тих, хто ніколи не зрадить Україну
    Порошенко: фільм «наші котики» – про тих, хто ніколи не зрадить Україну
    Порошенко: фільм «наші котики» – про тих, хто ніколи не зрадить Україну
    Порошенко: фільм «наші котики» – про тих, хто ніколи не зрадить Україну
    Порошенко: фільм «наші котики» – про тих, хто ніколи не зрадить Україну
    Фото: eurosolidarity.org

     «Щиро дякую за професійність всій творчій команді, представники якої були сьогодні разом з нами у кінозалі. Ви зробили фантастичну роботу!

    Звертаюся до власників кінотеатрів: продовжуйте прокат «Наших Котиків»! Цей чудовий фільм подивилося близько 100 тисяч глядачів, а мільйони ще хочуть подивитися. Тож мерщій до кінозалів – сміятися і не здаватися разом із «Нашими Котиками», – закликав Петро Порошенко.

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