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    Суспільство

    П’ятий Президент привітав із днем народження журналіста і політв’язня Сущенка

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    П’ятий Президент привітав із днем народження журналіста і політв’язня Сущенка

    51-ий день народження Роман Сущенко зустрічає вдома

    П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook привітав українського журналіста, політв’язня Кремля Романа Сущенка із днем народження.

    Сьогодні святкує день народження український журналіст та політв’язень Роман Сущенко.

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    Роман та його дружина Анжела для усіх українців і для мене особисто стали прикладом справжньої мужності. Його сильний дух не зламався у кремлівських застінках. Листи, які Роман писав мені з полону, надихали на боротьбу за Україну і за кожного її громадянина.

    Справжнє щастя, що 51-ий день народження Роман Сущенко зустрічає вдома. Радію, що це сталося у тому числі і завдяки зусиллям нашої команди.

    Бажаю вам, Романе, міцного здоров’я та щасливого життя. Дякую, що у вашому серці була і є Україна.

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