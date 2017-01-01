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    Порошенко нагородив Аду Роговцеву державною премією імені Довженка

    Президент зізнався, що громадянська позиція Ади Роговцевої викликає у нього велику повагу
    Президент України Петро Порошенко відвідав творчий вечір «З тими, кого люблю. Творчість задля Батьківщини» з нагоди 80-річчя Ади Роговцевої, який проходить 1 грудня в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Вітальне слово глави держави оприлюднено на сторінці Порошенка у Facebook. «Надзвичайно
    • Сьогодні, 23:12
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    Ада Роговцева
    Ада Роговцева

    Президент зізнався, що громадянська позиція Ади Роговцевої викликає у нього велику повагу

    Президент України Петро Порошенко відвідав творчий вечір «З тими, кого люблю. Творчість задля Батьківщини» з нагоди 80-річчя Ади Роговцевої, який проходить 1 грудня в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

    Вітальне слово глави держави оприлюднено на сторінці Порошенка у Facebook.

    «Надзвичайно радий цій чудовій нагоді засвідчити свою повагу Акторці від Бога, великій українці, прекрасній жінці – Аді Роговцевій. Доробок Ади Миколаївни в театрі та кіно – гордість і слава нашої культури, її золотий фонд», - заявив Порошенко.

    Він наголосив, що велику повагу викликає й громадянська позиція Ади Роговцевої.

    «Ловив кожне слово, коли 2014 року чув її виступи у регіонах. Але ж куди голосніше промовляють її справи. Ада Роговцева підтримує наших героїв – захисників Вітчизни, гріє їх теплом свого гарячого та щирого серця».

    Глава держави також вручив Аді Роговцевій державну премію імені Довженка за 2017 рік.

    «Формально – «за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва». А неформально – просто за те, що Україна її любить»,  - заявив Порошенко.

    Як повідомлялось, Порошенко указом №392/2017 від 29 листопада 2017 року затвердив нову емблему та прапор Генпрокуратури. Сьогодні документ опублікували в офіційному виданні «Урядовий кур'єр», указ набув чинності.

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