Порошенко назвав голосування за зміни до Конституції розпізнаванням «свій-чужий»



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Президент України Петро Порошенко Фото: прес-служба глави держави

Порошенко вважає, що голосування в Раді щодо курсу в ЄС та НАТО стане «рубіконом»

Президент Петро Порошенко закликав народних депутатів проголосувати за внесення змін до Конституції України, які закріплять незворотність європейського та євроатлантичного напрямку розвитку України.

«Я закликаю в четвер, коли ви будете голосувати, згадати військову систему розпізнавання «свій-чужий». Прохання: голосування за ЄС і НАТО, за зміни до Конституції – це наш український розпізнавач «свій-чужий», українець або росіянин. Все просто. І далі буде легше», - сказав президент в програмі «Свобода слова» ефірі телеканалу ICTV.

Глава держави підкреслив, що важливість цього голосування полягає в незворотності українського курсу на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО.

«Це є рубікон, після якого повернення до російського ярма вже немає», - наголосив Порошенко. Він підкреслив, що зміни до Конституції в частині європейської та євроатлантичної інтеграції – це є завдання, яке український народ ставить перед українською владою.

При цьому він зазначив, що вірить в спроможність українського парламенту.

«Я вірю в українську Верховну Раду. Коли треба було, в найважчих ситуаціях вона знаходила сили для об’єднання. Двічі Верховна Рада підтримала цей мій президентський законопроект про ЄС і НАТО (законопроект про внесення змін до Конституції України – ред.). І два рази це було більше 300 голосів. Але не можна вважати, що перемога в кишені. За кожну перемогу треба боротися», - сказав Петро Порошенко.

«Я переконаний, що Верховна Рада – українська», - додав він.

Як відомо, Верховна Рада у четвер, 7 лютого, розгляне зміни до Конституції та перейменування Дніпропетровської області

Нагадаємо, за словами представника президента в ВР Ірини Луценко, внесенню змін до Конституції України в частині закріплення курсу в НАТО і ЄС не буде опору в парламенті. На думку Луценко, в Раді знайдеться понад 300 голосів за зміни до Конституції.