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    Порошенко обговорив зі Столтенбергом поглиблення співпраці з НАТО

    Глава держави запевнив, що український оборонний сектор наближається до стандартів НАТО
    Президент Петро Порошенко у рамках робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Сторони обговорили поглиблення співпраці між Україною і Альянсом. Порошенко запевнив, що Україна зацікавлена в посиленні взаємодії з НАТО і проводить відповідні реформи у секторі оборони і
    • 24 Листопада, 21:18
    • Розсилка

    Глава держави запевнив, що український оборонний сектор наближається до стандартів НАТО

    Президент Петро Порошенко у рамках робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

    Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Сторони обговорили поглиблення співпраці між Україною і Альянсом. Порошенко запевнив, що Україна зацікавлена в посиленні взаємодії з НАТО і проводить відповідні реформи у секторі оборони і безпеки.

    «Було підтверджено зацікавленість української сторони у подальшому поглибленні співпраці з НАТО шляхом ефективного виконання відповідних Річних національних програм та використання Комплексного пакету допомоги НАТО для України», - йдеться в повідомленні.

    Порошенко подякував Генеральному секретарю Столтенбергу за чітку позицію стосовно збереження відкритих дверей Альянсу для країн, які відповідають необхідним вимогам.

    Генеральний секретар НАТО наголосив, що Північноатлантичний Альянс залишається разом із Україною і наше партнерство є надійним та міцним.

    На своїй сторінці у Twitter за підсумками зустрічі з Порошенком Столтенберг написав, що співпраця України і НАТО є «сильною».

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у ході виступу на пленарній сесії п’ятого саміту «Східного партнерства» у Брюсселі (Бельгія) заявив, що Україна розраховує на «чотири союзи» з Європейським союзом. 

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