Порошенко обговорив зі Столтенбергом поглиблення співпраці з НАТО

Глава держави запевнив, що український оборонний сектор наближається до стандартів НАТО

Президент Петро Порошенко у рамках робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Сторони обговорили поглиблення співпраці між Україною і Альянсом. Порошенко запевнив, що Україна зацікавлена в посиленні взаємодії з НАТО і проводить відповідні реформи у секторі оборони і безпеки.

«Було підтверджено зацікавленість української сторони у подальшому поглибленні співпраці з НАТО шляхом ефективного виконання відповідних Річних національних програм та використання Комплексного пакету допомоги НАТО для України», - йдеться в повідомленні.

Порошенко подякував Генеральному секретарю Столтенбергу за чітку позицію стосовно збереження відкритих дверей Альянсу для країн, які відповідають необхідним вимогам.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що Північноатлантичний Альянс залишається разом із Україною і наше партнерство є надійним та міцним.

На своїй сторінці у Twitter за підсумками зустрічі з Порошенком Столтенберг написав, що співпраця України і НАТО є «сильною».

Very good meeting with President @poroshenko. We discussed the ongoing violence in eastern #Ukraine, including recent incidents in Luhansk. #NATO stands with Ukraine, and our partnership is strong. pic.twitter.com/WoXZ4frN1k