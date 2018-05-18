Порошенко: «Північний потік-2» годує монстра

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Президент України Петро Порошенко

Президент застеріг Європу від «трагічної історичної помилки»: спорудження газопроводу в обхід Україні

Президент України Петро Порошенко застеріг Європу від спорудження газопроводу «Північний потік-2». У статті «Північний потік-2» годує монстра», опублікованій в п'ятницю, 18 травня, в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, Порошенко заявив, що Європа перебуває на порозі «трагічної історичної помилки».

На думку глави держави, втілення в життя проекту газопроводу являє собою «умиротворення агрессора», яке не продемонструє йому сили Європи, а натомість «розв'яже Москві руки для вчинення ще жорсткішого наступу» на європейські цінності. За словами Порошенка, Росія зрозуміє будівництво «Північного потоку-2» як запрошення повернутися до попереднього стану речей.

У статті український президент кілька разів висловив сумнів у тому, що Європа потребує додаткового газопроводу. Проект «Північний потік-2» Порошенко назвав «суто геополітичним проектом Кремля, який не має нічого спільного з економікою чи з приватними бізнесовими інтересами, а має на меті підірвати єдність Європи і зрештою її знищити». «Інвестиція в «Північний потік-2» - це інвестиція у знищення Європи», - підкреслив у своєму тексті Порошенко.

Джерело: Deutsche Welle