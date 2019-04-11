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    Порошенко планує через п’ять років балотуватися в Європарламент

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    Порошенко планує через п’ять років балотуватися в Європарламент

    Як відомо, у депутати Європарламенту можуть балотуватися тільки громадяни країн Євросоюзу

    Президент України Петро Порошенко заявив, що сподівається балотуватися в Європарламент на наступних виборах 2024 року.

    Про це він сказав LB.ua в кулуарах Київського безпекового форуму, відповідаючи на запитання про те, що він робитиме після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента.

    «У 2024 році я буду балотуватися в депутати Європарламенту», - заявив Порошенко.

    Як відомо, у депутати Європарламенту можуть балотуватися тільки громадяни країн Євросоюзу.

    Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, президент Петро Порошенко виступив на безпековому форумі у Києві. Зокрема, він нагадав про вплив Росії на українські вибори.

    Група «Рейтинг» опублікувала результати опитування, проведеного після першого туру голосування на виборах президента, згідно з якими дві третини усіх опитаних вважають, що виборці Володимира Зеленського своїм голосуванням висловлюють протест існуючій ситуації в Україні. Водночас кожен четвертий опитаний вважає, що виборці Порошенка голосують проти Путіна (серед виборців діючого президента таких 40%).

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