Порошенко планує через п’ять років балотуватися в Європарламент



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Як відомо, у депутати Європарламенту можуть балотуватися тільки громадяни країн Євросоюзу

Президент України Петро Порошенко заявив, що сподівається балотуватися в Європарламент на наступних виборах 2024 року.

Про це він сказав LB.ua в кулуарах Київського безпекового форуму, відповідаючи на запитання про те, що він робитиме після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента.

«У 2024 році я буду балотуватися в депутати Європарламенту», - заявив Порошенко.

Як відомо, у депутати Європарламенту можуть балотуватися тільки громадяни країн Євросоюзу.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, президент Петро Порошенко виступив на безпековому форумі у Києві. Зокрема, він нагадав про вплив Росії на українські вибори.

Група «Рейтинг» опублікувала результати опитування, проведеного після першого туру голосування на виборах президента, згідно з якими дві третини усіх опитаних вважають, що виборці Володимира Зеленського своїм голосуванням висловлюють протест існуючій ситуації в Україні. Водночас кожен четвертий опитаний вважає, що виборці Порошенка голосують проти Путіна (серед виборців діючого президента таких 40%).