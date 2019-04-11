Порошенко на безпековому форумі порівняв виборчу кампанію Зеленського з фільмом «Еквілібріум»



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«Віртуальний кандидат звертається до всіх з постановочними, завченими словами і репліками. Виключно з екранів телевізорів чи смартфонів»

У четвер, 11 квітня, президент Петро Порошенко виступив на безпековому форумі у Києві.

Зокрема, він нагадав про вплив на українські вибори Росії.

«Попри всі наші зусилля нам не вдалося уникнути російського впливу на українські вибори. Механізм і реальні наслідки цього впливу ще належить дуже ретельно вивчити.

Маємо унікальну виборчу ситуацію.

Віртуальний кандидат звертається до всіх з постановочними, завченими словами і репліками. Виключно з екранів телевізорів чи смартфонів. Це нагадує фільм «Еквілібріум». Перегляньте за нагоди», - сказав Порошенко.

«Ніякого «лідера» насправді не існує. Існує лише його телевізійний образ, за яким ховається група людей з цинічними інтересами. Легко бути президентом телесеріалу – у віртуальному світі. Однак дуже складно бути лідером однієї з найбільших європейських країн у світі реальному», - продовжив він.

«В жодному разі не знімаю відповідальності з чинної влади та з себе особисто за прорахунки, які були допущені.

Проте переконаний, що помилки, якими серйозними вони б не були, не повинні переважувати на наших терезах головну загрозу, яка стоїть перед нами – небезпеку втратити державу», - заявив Порошенко.

За словами президента, «Путін і його апетити нікуди не подінуться».

«Це ж не комп'ютерна гра. І проекти Новоросії чи Малоросії. І сухопутний коридор до Криму», - сказав він.

«Ослаблена, розсварена після виборів Україна з недосвідченим президентом – це нагода для Путіна. Хижаки як правило нападають на жертву саме тоді, коли вона поранена і слабка. Якщо Верховний головнокомандувач не розставляє червоні лінії,то це запрошення Путіну до агресії проти нас», - заявив Порошенко.