Порошенко похвалився сильною армією



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Президент Петро Порошенко

Президент похвалився реорганізацією армії, у рамках якої ЗСУ отримали «нові назви підрозділів, нові знаки, нове привітання, нові традиції, нові свята»

Президент Петро Порошенко заявив, що українська армія стала армією нового покоління та опановує сучасні форми протиборства у всіх сферах, включаючи інформаційний та кіберпростір. Про це він заявив під час виголошення щорічного послання до Верховної Ради.

«Лише 6 тис.готових до бою вояків могли виставити ЗСУ весною чотирнадцятого, коли почалася російська агресія. Це не докір військовим. Це – вирок політикам, прем'єр-міністрам і міністрам оборони, які роками розтринькували зброю та майно, розбазарювали військові містечка, полігони», - нагадав глава держави.

Порошенко також повідомив, що вже з цього року в Україні заплановано налагодити активну розробку, підготовку виробництва та закупівлі сучасного високоточного ракетного озброєння, систем артилерії, бронетанкової техніки, високоточних засобів ураження.

Співпраця України зі США у військовій сфері буде лише продовжуватись, запевнив Порошенко.

«Такий підхід дозволив нам вибудувати надійні стосунки з новою американською адміністрацією. Чого лише варте рішення президента США надати Україні оборонні летальні озброєння. І це лише початок. Така співпраця буде продовжена», - наголосив Президент.

Президент також похвалився реорганізацією армії, у рамках якої ЗСУ отримали «нові назви підрозділів, нові знаки, нове привітання, нові традиції, нові свята».