Порошенко попросив опозицію «балансувати градус боротьби»

Порошенко закликав українських політиків до розуміння небезпек зовнішньої агресії

Президент України Петро Порошенко закликав опозицію та прихильних до неї українців у внутрішньополітичній боротьбі враховувати ситуацію на сході держави. Про це він заявив, виступаючи на щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Порошенко також закликав



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Петро Порошенко

Порошенко закликав українських політиків до розуміння небезпек зовнішньої агресії

Президент України Петро Порошенко закликав опозицію та прихильних до неї українців у внутрішньополітичній боротьбі враховувати ситуацію на сході держави.

Про це він заявив, виступаючи на щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Порошенко також закликав українських політиків до розуміння небезпек зовнішньої агресії.

«Не втомлюся закликати своїх співвітчизників, прибічників опозиції: треба балансувати градус внутрішньополітичної боротьби з урахуванням ситуації на нашому східному кордоні», - сказав президент.

«Антураж порожніх наметів навколо цього палацу (Маріїнський палац – ред.), які ви, шановні гості, побачили, – це наочне свідчення псевдо-політиків, які втратили відчуття балансу та збанкрутіли», - звернувся Порошенко до представників іноземного дипломатичного корпусу.

Президент висловив впевненість у тому, що «це є також свідченням того, що українці – мудрі, і не дозволять, щоби російська диктатура знову скористалася українською демократією у своїх імперських цілях».

За його словами, одним із уроків, який неодноразово підтверджений історією, і про який, на жаль, добре знають у Москві, є зміцнення Української держави.

«Найдієвішим запобіжником проти відродження імперських амбіцій і апетитів Росії є демократична, успішна і незалежна Україна», -зауважив він.

Глава держави підкреслив, що все, що сьогодні робить Росія в Україні, має одну-єдину мету: повернути нас у свою так звану «сферу впливу», знищити Українську державу як таку.

«Україна сьогодні на передовій. Я багато разів говорив про це, але повторюю це ще раз: саме українська армія ціною життів своїх героїв захищає мир, стабільність, демократію і свободу в Європі. Саме в Україні продовжується творення Європи», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко запросив до конструктивної роботи, щоб законопроект про Антикорупційний суд України був успішно ухвалений і ефективно запрацював.