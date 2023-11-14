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Порошенко повідомив про важливу резолюцію Європейської народної партії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко повідомив про важливу резолюцію Європейської народної партії
Європейська народна партія закликала НАТО під час Вашингтонського саміту у 2024 році прокласти шлях до остаточного членства України в Альясні
фото з відкритих джерел

Порошенко наголошує: завдання України – пройти увесь шлях необхідних реформ, зміцнити демократичні інституції та стійкість

Політична асамблея Європейської народної партії ухвалила надзвичайну резолюцію на підтримку України – про це повідомив Петро Порошенко. У резолюції враховані пропозиції «Євросолідарності», яка є асоційованим членом ЄНП.

Зокрема, ЄНП закликає G7, Європейський Союз, країни-члени НАТО та інші країни посилити режим дотримання санкцій і запровадити обмежувальні заходи проти компаній, відповідальних за обхід санкцій проти росії або за допомогу росії в продовженні її агресивної війни проти України. Європейська народна партія також закликає підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно до її перемоги у війні.

ЄНП також закликала НАТО під час Вашингтонського саміту у 2024 році прокласти шлях до остаточного членства України в Альясні як єдиної життєздатної та ефективної довгострокової гарантії безпеки. Європейські партнери також звертаються до України із закликом йти шляхом необхідних реформ, зокрема шляхом зміцнення демократичних інституцій, верховенства права та захисту прав людини, які зміцнюють стійкість демократії та сприяють успішному членству в ЄС і НАТО.   

«Дуже вдячний Європейській народній партії, нашій політичній родині, за прийняту сьогодні надзвичайну резолюцію, спрямовану на посилення санкцій проти росії. Це пакет важливих рішень від справжніх друзів України. І – що важливо – у цьому пакеті враховані пропозиції від «Європейської Солідарності», – написав Порошенко у Facebook.

«Нові санкції проти росії, старт передвступних переговорів з ЄС, збереження та активізація демократичних реформ в Україні – важливі питання нашого спільного порядку денного. Крім цього, партнери закликають НАТО скористатися найближчою можливістю, Вашингтонським самітом у 2024 році, щоб прокласти шлях до остаточного членства України в Альянсі як єдиної надійної довгострокової гарантії безпеки.

Порошенко наголошує: завдання України – пройти увесь шлях необхідних реформ, зміцнити демократичні інституції та стійкість: «це наше домашнє завдання для членства в НАТО та ЄС. Це шлях нашого життя і розвитку. Завдання наших партнерів – продовжувати підтримувати Україну до нашої спільної перемоги. Бо коли український народ не здається і невтомно бореться за свободу та мир, ніхто в світі не має права втомитися підтримувати Україну».

Європейська народна партія – це найбільше політичне об’єднання Євросоюзу, яке включає 83 партії та партнерів з 44 країн, Президента Європейської Комісії, Президента Європарламенту, 10 глав держав та урядів ЄС і 3 країн, що не входять до ЄС, 10 членів Єврокомісії та найбільшу фракцію у Європейському парламенті.

«Європейська Солідарність» офіційно увійшла до Європейської народної партії у 2019 році, а співпраця з ЄНП розпочалася ще у 2014-му. 13 лютого 2023 року Петро Порошенко повідомив, що партія «Європейська Солідарність» виконала необхідні умови для отримання статусу Асоційованого члена Європейської народної партії. «Європейська Солідарність» офіційно отримала статус асоційованого члена Європейської народної партії 10 березня 2023 року.

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність партії Європейський союз

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