Новий глава МЗС Словаччини заявив про свою підтримку України

Міністр висловив солідарність Словаччини з Україною, підкресливши підтримку мирної, незалежної, демократичної та економічно стабільної України

Міністр закордонних справ нового уряду Словаччини, Юрай Бланар під час зустрічі з послом України, Мирославом Кастраном, підтвердив солідарність з нашою державою. Про це передає МЗС Словаччини в соцмережі X.

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«Міністр Бланар привітав посла Мирослава Кастрана. Вони обговорили поточну ситуацію в Україні. Міністр підтвердив солідарність Словаччини з Україною, підкресливши підтримку мирної, незалежної, демократичної та економічно стабільної України», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що новий уряд Словаччини 8 листопада, відмовився надати Україні 14-й пакет військової допомоги в розмірі 40,3 млн євро, який схвалило попереднє міністерство оборони країни.

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Нагадаємо, що раніше спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна нібито більше не може надавати військову допомогу Україні, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

До слова, новопризначений міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк пояснив, що його країна має намір змінити умови оборонної угоди з США, оскільки тепер відмовляється надсилати Україні нові партії зброї та боєприпасів із власних складів.