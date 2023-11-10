Головна Світ Політика
search button user button menu button

Новий глава МЗС Словаччини заявив про свою підтримку України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Новий глава МЗС Словаччини заявив про свою підтримку України
Посол України Мирослав Кастран та глава МЗС Словаччини Юрій Бланар
фото: соціальна мережа Х/МЗС Словаччини

Міністр висловив солідарність Словаччини з Україною, підкресливши підтримку мирної, незалежної, демократичної та економічно стабільної України

Міністр закордонних справ нового уряду Словаччини, Юрай Бланар під час зустрічі з послом України, Мирославом Кастраном, підтвердив солідарність з нашою державою. Про це передає МЗС Словаччини в соцмережі X.

«Міністр Бланар привітав посла Мирослава Кастрана. Вони обговорили поточну ситуацію в Україні. Міністр підтвердив солідарність Словаччини з Україною, підкресливши підтримку мирної, незалежної, демократичної та економічно стабільної України», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що новий уряд Словаччини 8 листопада, відмовився надати Україні 14-й пакет військової допомоги в розмірі 40,3 млн євро, який схвалило попереднє міністерство оборони країни. 

Нагадаємо, що раніше спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна нібито більше не може надавати військову допомогу Україні, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

До слова, новопризначений міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк пояснив, що його країна має намір змінити умови оборонної угоди з США, оскільки тепер відмовляється надсилати Україні нові партії зброї та боєприпасів із власних складів.

Читайте також: Словацький політолог Александер Дулеба: Роберт Фіцо злий на Україну через… Юлію Тимошенко
Теги: міністр Словаччина партії соцмережі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький
Моравецький висловив готовність сформувати новий уряд Польщі
15 жовтня, 23:51
Ердоган засудив напад на лікарню у секторі Гази
Палестино-ізраїльська криза. Ердоган вдався до дипломатії
18 жовтня, 13:29
Таким незвичним чином міністр анонсував закупку олії
Малюська похизувався мінібаром з елітним алкоголем в своєму робочому кабінеті
23 жовтня, 18:00
Зеленський запевнив, що ніхто з лідерів ЄС, Сполучених Штатів не тисне на нього щодо переговорів з РФ
Зеленський висловився про мирні переговори з Росією
4 листопада, 16:15
Росіяни, що втекли від мобілізації, застрягли в аеропорту Південної Кореї
Рік живуть у аеропорту: Корея не може позбутись росіян, які втекли від мобілізації
30 жовтня, 12:23
Єгипетські танки будуть розміщені на кордоні із Газою
Одна країна відправила танки та бронемашини на кордон із Газою
1 листопада, 08:55
У країні зросла громадська злість
У Ізраїлі протестувальники оточили будинок Нетаньягу: вимагають відставку прем'єра
4 листопада, 22:53
Царьов перебуває під посиленою охороною ФСБ
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці
29 жовтня, 21:28
Вадим Гутцайт був міністром молоді та спорту України з 2020 року
Рада звільнила міністра спорту
Вчора, 12:23

Політика

Новий глава МЗС Словаччини заявив про свою підтримку України
Новий глава МЗС Словаччини заявив про свою підтримку України
Кремль повідомив про нічний приїзд Путіна в Ростов (відео)
Кремль повідомив про нічний приїзд Путіна в Ростов (відео)
Пентагон заявив, що пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими
Пентагон заявив, що пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими
Чи впливають події на Близькому Сході на підтримку України? Держдеп США відповів
Чи впливають події на Близькому Сході на підтримку України? Держдеп США відповів
Стало відомо, коли може відбутися четвертий мирний саміт щодо України
Стало відомо, коли може відбутися четвертий мирний саміт щодо України
Bloomberg: Чотири країни ЄС зволікають з рішенням щодо використання активів РФ
Bloomberg: Чотири країни ЄС зволікають з рішенням щодо використання активів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7891
Страйк перевізників на польсько-українському кордоні: спливли неочікувані факти про водіїв
7623
Італія переселяє мігрантів до іншої країни ЄС: ЗМІ знайшли приховані мотиви
7224
Десакралізація Залужного
5130
Який вигляд має найдоступніша квартира у Києві: без стін та підлоги, зате з новими вікнами (фото)
4813
Німеччина забирає свої ППО Patriot з Польщі
4549
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 05:15
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Вчора, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Вчора, 06:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту