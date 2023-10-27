ЄС скоро повністю відмовиться від російського палива – Reuters

Наразі газові сховища по всьому ЄС вже заповнені на 99%

Європейські країни не виключають, що найгірші наслідки кризи вже позаду

Євросоюз має намір повністю відмовитися від російського викопного палива (нафта, газ, вугілля, торф та ін.), але для цього знадобиться близько 10 років. Втім, уже у 2023 році країни ЄС хочуть скоротити імпорт російського газу до 40-45 мільярдів кубометрів, що порівняно зі 155 мільярдами кубометрів у 2021 році виглядає серйозним кроком, повідомляє Reuters.

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Зазначається, що для заміни російського газу країни ЄС:

збільшили імпорт від інших постачальників;

одночасно скоротили використання газу.

«Норвегія замінила Росію як найбільшого постачальника трубопровідного газу до ЄС. А імпорт зрідженого газу різко зріс унаслідок постачання зі США», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі газові сховища по всьому ЄС вже заповнені на 99%, що дає країнам буфер проти потенційних перебоїв із постачанням цієї зими. А рекордні обсяги використання сонячної енергії «також допомогли знизити потребу Європи у використанні газових електростанцій».

«Найгірші наслідки кризи, можливо, вже позаду, але заспокоюватися не можна. Адже хоча аналітики й кажуть, що повернення до рекордно високих цін на газ малоймовірне, глобальні ринки надзвичайно напружені. Що створює ризик зростання цін у відповідь на холодну погоду чи подальші потрясіння у постачаннях», – резюмується у матеріалі.

Зі свого боку, Путін заявив, що здобуття Євросоюзом енергетичної незалежності від РФ нібито завдало шкоди самому об'єднанню, адже тепер йому доводиться шукати нових постачальників.

Нагадаємо, Катар уклав дві найбільші та довгострокові угоди про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до країн Євросоюзу. Ці закупівлі дозволять ЄС замістити близько 6,5% довоєнного імпорту газу з країни-агресора Росії. Таким чином Євросоюз ще раз підтвердив, що не готовий працювати із країною Путіна.