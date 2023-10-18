Байден разом з Євросоюзом проведе саміт на підтримку України й Ізраїлю

На саміті Байден з партнерами говоритимуть про боротьбу з обходом Москвою торговельних обмежень ЄС та США

На саміті ЄС та США намагатимуться виступити єдиним фронтом підтримки Ізраїлю та України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель цього тижня вирушать із візитом до Вашингтона. Вперше за два роки вони зустрінуться для спільного саміту з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання пише, що на цьому саміті ЄС та США намагатимуться виступити єдиним фронтом підтримки Ізраїлю, а також тиснути на прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху щодо безпеки мирних жителів під час наземної операції у Секторі Гази. Також вони підтвердять свою відданість безперервній підтримці України.

«Брюссель буде особливо зацікавлений у тому, щоб напад Москви залишався на порядку денному, оскільки в усьому світі спалахують інші кризи, а США вступають у сезон виборів, що турбує деяких союзників», – йдеться в публікації.

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Крім того, на саміті говоритимуть про боротьбу з обходом Москвою торговельних обмежень ЄС та США щодо санкціонованих технологій, які використовує російська військова машина.

Також на порядку денному ситуація з ухиленнями від обмеження цін на російську нафту. Окрім того, союзники прагнутимуть досягти прогресу в планах використання заморожених російських суверенних активів для допомоги у відновленні України.

Двома ключовими результатами, які очікуються від саміту, є політична угода про домовленості щодо сталі та алюмінію та угода щодо найважливіших корисних копалин.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прибув сьогодні до Ізраїлю.

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Раніше візит Байдена до Ізраїлю анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Під час свого візиту Байден прагне показати, що США підтримують Ізраїль. Президент США також хоче почути від ізраїльського керівництва, як воно проводитиме операції, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення.