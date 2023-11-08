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Вступ Україні до ЄС. Сьогодні Єврокомісія оголосить важливе рішення

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вступ Україні до ЄС. Сьогодні Єврокомісія оголосить важливе рішення
Україна подала заявку на членство в ЄС у лютому 2022 року
фото з відкритих джерел

ЗМІ повідомляють, що висновок Єврокомісії буде позитивним для Києва, однак у ньому буде низка умов

У середу, 8 листопада, Єврокомісія оголосить висновок про те, чи готова Україна розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу – остаточно це питання має вирішитись на саміті ЄС у грудні.

У Брюсселі очікують, що Україна та Молдова матимуть підтримку виконавчого органу ЄС для переходу до наступного етапу.

У суботу, 4 листопада, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн похвалила Київ за виконання «понад 90%» семи контрольних показників реформ, встановлених Брюсселем.

«Я впевнена, що ви зможете досягти своєї амбітної мети: історичного рішення про відкриття процесу переговорів про вступ до ЄС, який має бути ухвалено вже цього року», – сказала вона під час візиту до Києва.

Дипломати з країн ЄС, які рішуче підтримують Київ, визнають, що дебати у грудні будуть жорсткими, і згода на початок переговорів може бути зумовлена подальшими реформами.

«Очевидно, що дискусія буде спекотною і важкою – якби це було не так, ми вже мали б компромісне рішення, – сказав AFP один із високопоставлених європейських дипломатів. – Я оптимістично налаштований на те, що ми зможемо його ухвалити».

Агентство Bloomberg напередодні повідомляло, що висновок Єврокомісії буде позитивним для Києва, однак у ньому буде низка умов.

Іспанська El Pais писала з посиланням на проєкт документа, що початок діалогу про вступ пов'язується із захистом прав мовних меншин та активнішою боротьбою з корупцією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав заявку на членство в ЄС одразу після початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Через кілька місяців, у червні, Україна набула статусу кандидата на вступ.

Як повідомлялося, Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів щодо членства у Євросоюзі

Водночас Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.

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Теги: Урсула фон дер Ляєн Європейський союз Україна

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