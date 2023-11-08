Вступ Україні до ЄС. Сьогодні Єврокомісія оголосить важливе рішення
ЗМІ повідомляють, що висновок Єврокомісії буде позитивним для Києва, однак у ньому буде низка умов
У середу, 8 листопада, Єврокомісія оголосить висновок про те, чи готова Україна розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу – остаточно це питання має вирішитись на саміті ЄС у грудні.
У Брюсселі очікують, що Україна та Молдова матимуть підтримку виконавчого органу ЄС для переходу до наступного етапу.
У суботу, 4 листопада, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн похвалила Київ за виконання «понад 90%» семи контрольних показників реформ, встановлених Брюсселем.
«Я впевнена, що ви зможете досягти своєї амбітної мети: історичного рішення про відкриття процесу переговорів про вступ до ЄС, який має бути ухвалено вже цього року», – сказала вона під час візиту до Києва.
Дипломати з країн ЄС, які рішуче підтримують Київ, визнають, що дебати у грудні будуть жорсткими, і згода на початок переговорів може бути зумовлена подальшими реформами.
«Очевидно, що дискусія буде спекотною і важкою – якби це було не так, ми вже мали б компромісне рішення, – сказав AFP один із високопоставлених європейських дипломатів. – Я оптимістично налаштований на те, що ми зможемо його ухвалити».
Агентство Bloomberg напередодні повідомляло, що висновок Єврокомісії буде позитивним для Києва, однак у ньому буде низка умов.
Іспанська El Pais писала з посиланням на проєкт документа, що початок діалогу про вступ пов'язується із захистом прав мовних меншин та активнішою боротьбою з корупцією.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав заявку на членство в ЄС одразу після початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Через кілька місяців, у червні, Україна набула статусу кандидата на вступ.
Як повідомлялося, Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів щодо членства у Євросоюзі.
Водночас Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.
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