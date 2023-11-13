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Важливі новини щодо пілотів F-16 та членство в ЄС: звернення президента (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Важливі новини щодо пілотів F-16 та членство в ЄС: звернення президента (відео)
фото: Офіс президента

Для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії

Для України принципово реалізувати всі сім рекомендацій Єврокомісії та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху в ЄС. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Крим та Мустафа Джемілєв

«Головне за цей день. Зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим – сьогодні його день, день народження, 80 років. Достойна людина, смілива. Захисник свого народу та всієї України. Я відзначив Мустафу Джемілєва званням Героя України. Вважаю, що це абсолютно заслужено», – сказав президент.

Глава держави подякував Джемілєву за те, що він зробив для українських людей, для нашої свободи.

«Справді моральний авторитет. Я подякував і за те, що пан Мустафа-ага зараз разом із нами в боротьбі проти російської агресії. Звичайно, ми говорили з ним про Крим, про захист наших людей на півострові. Ми пам’ятаємо про всі частинки нашої держави й маємо відновити свободу для всієї України без винятків», – додав він.

Президент також подякував всім у світі, хто пам’ятає, що російська атака на міжнародний порядок, заснований на правилах, почалася саме з Криму. – «Саме з захоплення Криму Росія почала цю агресію та дестабілізацію. І важко уявити відновлення спокою для світу, якщо не повернути вкрадене Росією Україні. Відновлення нашої територіальної цілісності – це глобальна потреба».

Членство в ЄС

«Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів про членство України у Євросоюзі. Наші кроки та наші рішення. Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів», – сказав він.

Глава держави наголосив, що для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Європейський Союз. – «Успіх нашої держави й людей – економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом – може бути тільки як спільний успіх усієї Європи. Заради цього ми поступово, не зупиняючись навіть у час повномасштабної війни, посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми. І я вдячний усім, хто допомагає це робити, хто підтримує відповідні рішення, хто їх впроваджує»,

Підтримка України

«Провів сьогодні кілька нарад і щодо наших нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні. Перемовини з лідерами держав-партнерів, нові пакети підтримки для наших воїнів, міжнародна комунікація України. Можемо й мусимо забезпечити абсолютно чіткий результат: хоч би яким був інформаційний порядок денний світу, наші партнери мають нас розуміти й чути українців. І це буде. Є важлива новина з Румунії: почав роботу центр підготовки пілотів F-16, там навчатимуться наші хлопці», – сказав він.

Зеленський подякував президенту Румунії Йоханнісу та Премʼєр-міністру Нідерландів Рютте за те, що всі їхні домовленості виконуються.

Фронт

Були сьогодні й доповіді розвідки – керівника ГУР Буданова та керівника Служби зовнішньої розвідки Литвиненка.

«Дякую обом цим нашим структурам – кожному й кожній, хто в них служить, – і передусім за те, що Україна знає й знатиме, що готує ворог і як відповідати – правильно, потужно. Як на землі, так і в Чорному морі. І, звичайно, фронт. Авдіївка, Мар’їнка, Бахмутський напрямок, Лиманський напрямок, Купʼянськ, Запоріжжя, Херсонщина… На кожному з цих напрямків складно. Але я дякую всім, хто стійкий. Дякую всім, хто не втрачає сили й позицій. Я дякую всім командирам, які дбають про солдатів. Усім бойовим медикам, які рятують життя. Всім нашим людям, які пам’ятають, що Україна живе завдяки тому, що є кому зупиняти ворога. Слава нашим воїнам! Слава всім нашим героям! Слава Україні!», – завершив президент.

Нагадаємо, триває 628-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: Володимир Зеленський війна Європейська солідарність

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