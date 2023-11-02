Польща пояснила, як Саакашвілі пов’язаний зі вступом Грузії до Євросоюзу

За словами очільника МЗС Польщі, Грузії потрібно покращити ситуацію з демократією і верховенством права

Євроінтеграція Грузії залежить від подальшої долі ув'язненого експрезидента Михайла Саакашвілі

Євроінтеграція Грузії значною мірою залежатиме від розв'язання політичних питань, зокрема подальшої долі ув'язненого експрезидента Михайла Саакашвілі. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає Укрінформ.

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«Ми в Польщі переконані, що процес вступу до ЄС не вимагає жодних додаткових інституційних змін ані реформ Євросоюзу, оскільки є належна нормативно-правова база для цього процесу», – наголосив Рау, зазначаючи, що йдеться, зокрема, про євроінтеграційний процес для України та Молдови.

Водночас Рау зазначив, що у випадку Грузії деякі елементи закордонної політики уряду треба відкоригувати. Дипломат наголосив на необхідності покращення ситуації з демократією і верховенством права в Грузії.

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«Ми маємо певні очікування, що стосуються деяких політичних питань, наприклад, щодо майбутнього колишнього президента Саакашвілі, стану його здоров’я тощо», – зазначив Рау.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі прогнозує швидку зміну влади в країні і пропонує владі сісти за стіл переговорів з опозицією та мирно передати їй владу.

До слова, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав оголосити імпічмент президентці Грузії Саломе Зурабішвілі. Саакашвілі звинувачує Зурабішвілі у тому, що вона повністю втратила владу в Грузії та відвертає увагу від диктатури олігарха Бідзіна Іванішвілі, який фактично керує Грузією.