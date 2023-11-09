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Політична ротація у Португалії: прем'єр-міністр йде у відставку через корупцію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Політична ротація у Португалії: прем'єр-міністр йде у відставку через корупцію
Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта був звільнений президентом країни
фото: Euronews

Корупційний скандал, пов'язаний із видобутком літію, коштував прем'єр-міністру Португалії Антоніу Кошта посади

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав у відставку у зв'язку зі звинуваченнями у корупції у своєму оточенні. Керівника адміністрації заарештовано, а самому Кошті також загрожує розслідування. Йдеться про можливі хабарі під час реалізації великих промислових проектів у секторі відновлюваної енергетики. Сьогодні, 9 листопада, президент Марселу Ребелу де Соуза ухвалить рішення про те, чи будуть призначені нові вибори. 

Як пише Euronews, прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що йде у відставку після того, як він виявився причетним до широкомасштабного розслідуванні корупції. 

У своєму виступі на телебаченні Коста сказав: «за цих обставин я подав заяву про відставку президенту республіки». Верховний суд, як повідомила прокуратура, також розглядає питання щодо використання підозрюваними імені прем'єр-міністра та його особистої участі у розкритті розслідуваних дій.

До слова, 62-річний Коста, який є лідером португальських соціалістів з 2015 року, заявив про свою невинність. «Я повністю довіряю системі правосуддя», – сказав він. Натомість Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза вже ухвалив його відставку.

Слідчий суддя видав ордери на арешт Вітора Ескаріа, голови адміністрації Кошти, мера міста Сінеш та ще трьох осіб через ризик їх втечі та задля збереження доказів, йдеться у заяві прокуратури. Серед підозрюваних – міністр інфраструктури Жуан Галамба та голова екологічного відомства країни.

Суддя розслідує передбачувані зловживання, корупцію виборних посадових осіб та торгівлю впливом, пов'язані з концесіями на видобуток літію поблизу північного кордону Португалії з Іспанією, а також з планами будівництва заводу з виробництва екологічно чистого водню та центру обробки даних у місті Сінеш на південному узбережжі країни.

У ході рейдів були проведені обшуки приміщень Міністерства охорони навколишнього середовища, Міністерства інфраструктури, міської ради міста Сінеша, приватні будинки та офіси.

Прокуратура заявила, що під час розслідування було встановлено, що «підозрювані посилалися на ім'я прем'єр-міністра» під час здійснення своєї передбачуваної незаконної діяльності. Літієві копальні Португалії та проекти з виробництва зеленого водню є частиною «зеленої» ініціативи на континенті, що просувається Європейським Союзом.

Як політичні зміни відобразяться на Португалії?

Журналісти наввипердки роблять прогнози щодо того, що чекає Португалію після  подібних політичних ротацій. Як пише у своїй авторській колонці видання для Publico  журналіст Девід Понтес навіть, якщо його підтримує абсолютна більшість і його совість чиста, Кошта правильно оцінив ту вкрай скрутну ситуацію, в якій опинився.

«Залишатися на посаді було б ганьбою йому та його посади, що неминуче призвело б до підриву демократичних інститутів. Антоніу Кошта йде, жертвуючи собою в ім'я честі Республіки, з полегшенням залишаючи позаду себе третій термін повноважень, який завжди здавався йому надто важким для того, щоб упоратися з проблемами, що накопичилися в країні», – зазначив він.

Лондонське видання  The Economist зі жалем пише про те, що цей скандал може перекреслити всю історію португальського успіху. «За час прем'єрства Кошти Португалія стала в Європі історією успіху. Серйозне економічне зростання, туристичний бум і технологічний сектор перетворили її з європейської глушині на справжній магніт для інвесторів. Португалію хвалили за прогресивну політику у сфері охорони здоров'я та соціальної підтримки. Корупційний скандал може кинути тінь на цю спадщину», – йдеться у публікації видання.

За словами Паулу Отера, професора права в Лісабонському університеті, це найважчий розділ у плані довіри до державних інституцій з моменту встановлення демократії у 1976 році. Хто б не прийшов на зміну Кошті, перед ним постане непросте завдання відновлення довіри уряду з боку португальського суспільства.

А от португальський тижневик Visão вважає, що із відставкою прем'єра Португалію чекають неспокійні часи: «Момент і справді вкрай невідповідний: позбутися виконавчої влади за часів, коли вирують дві війни - одна гірша за іншу, а в парламентських комітетах якраз обговорюється державний бюджет. Абсолютна більшість соціалістів ще раз не набереться, а Кошту не збирається знову ставати прем'єр-міністром чи головою політичної партії. У цьому політичному хаосі змішається все. По суті, до кінця легіслатури залишилося ще два роки, і незважаючи ні на що, уряд і прем'єр чекали 2024 року з оптимізмом. Ніхто не міг передбачити політичної та державної трагедії, що розгортається прямо на наших очах», – пишуть оглядачі видання. 

До слова, португальська компанія TCS планує побудувати завод будматеріалів у Вінниці, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.У 2023 році TCS планує запустити виробництво будівельних матеріалів за сучасною технологією, яка була запатентована компанією.

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Теги: прокуратура правосуддя президент розслідування скандал суддя Португалія партії арешт бюджет вибори міністр журналіст

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