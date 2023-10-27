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Сергій Таран Політолог

Допомога для України. «Зрада» від США скасовується

glavcom.ua
Новий спікер Палати представників США заявив, що відкритий до переговорів про надання допомоги Україні
фото: epa

Навіть серед ультраправих консерваторів є чітке і недвозначне розуміння хто такий Путін

Як і очікувалось, після обрання трампіста Джонсона спікером Палати представників допомога Україні буде, але буде більше торгів та бюрократії.

Новообраний спікер Палати представників США заявив, що допомога Україні вимагатиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей. А ще – потрібно чітко розділяти допомогу Україні і Ізраїлю, – тобто, іншими словами, – кожний законопроект про допомогу Україні уважно розглядатимемся обома партіями (щодо підтримки Ізраїлю у США, натомість, досі – двопартійний консенсус).

Однак хороша новина в тому, що навіть серед ультраправих консерваторів, яким, зокрема, називають Майка Джонсона є чітке і недвозначне розуміння хто таким є Путін і чому США категорично не повинні ізолюватися від світових проблем.

«Перемога Росії в Україні заохочуватиме не лише Росію, але й Китай щодо Тайваню. Ми не можемо дозволити Владіміру Путіну перемогти в Україні, бо я не вірю, що він на цьому зупиниться», – заявив трампіст Джонсон слово в слово повторивши слова демократа Джо Байдена.

Тому глобальна «зрада» від США точно скасовується.

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Теги: політика війна Європейський союз США

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Сергій Таран

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