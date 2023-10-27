Допомога для України. «Зрада» від США скасовується

Навіть серед ультраправих консерваторів є чітке і недвозначне розуміння хто такий Путін

Як і очікувалось, після обрання трампіста Джонсона спікером Палати представників допомога Україні буде, але буде більше торгів та бюрократії.

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Новообраний спікер Палати представників США заявив, що допомога Україні вимагатиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей. А ще – потрібно чітко розділяти допомогу Україні і Ізраїлю, – тобто, іншими словами, – кожний законопроект про допомогу Україні уважно розглядатимемся обома партіями (щодо підтримки Ізраїлю у США, натомість, досі – двопартійний консенсус).

Однак хороша новина в тому, що навіть серед ультраправих консерваторів, яким, зокрема, називають Майка Джонсона є чітке і недвозначне розуміння хто таким є Путін і чому США категорично не повинні ізолюватися від світових проблем.

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«Перемога Росії в Україні заохочуватиме не лише Росію, але й Китай щодо Тайваню. Ми не можемо дозволити Владіміру Путіну перемогти в Україні, бо я не вірю, що він на цьому зупиниться», – заявив трампіст Джонсон слово в слово повторивши слова демократа Джо Байдена.

Тому глобальна «зрада» від США точно скасовується.