Порошенко прискорює депутатів із прийняттям законів щодо Антикорупційного суду і землі

Представник президента каже, що законопроект про Антикорупційний суд треба прийняти якнайшвидше

Президент Петро Порошенко наполягає на розгляді народними депутатами найближчим часом законопроектів про Антикорупційний суд, а також про деконцентрацію у сфері земельних відносин. Про це заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко під час Погоджувальної ради. «Президент наполягає на включенні до порядку денного та



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Петро Порошенко

Представник президента каже, що законопроект про Антикорупційний суд треба прийняти якнайшвидше

Президент Петро Порошенко наполягає на розгляді народними депутатами найближчим часом законопроектів про Антикорупційний суд, а також про деконцентрацію у сфері земельних відносин. Про це заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко під час Погоджувальної ради.

«Президент наполягає на включенні до порядку денного та ґрунтовному розгляді закону про Антикорупційний суд… Він (законопроект Порошенка про Антикорупційний суд – ред.) відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії, Конституції України, законодавчим і міжнародним зобов'язанням України», – наголосила вона.

Луценко також додала, що «президент наполягає на обов'язковому включенні та розгляді в найближчий період законопроекту №7363 щодо деконцентрації у сфері земельних відносин… Це – закон, який бореться з корупцією у цій сфері, додає додаткові важелі розвитку в питанні децентралізації, розвитку об'єднаних територіальних громад».

Нагадаємо, 22 грудня 2017 року Порошенко заявив про готовність внести закон про Антикорупційний суд до парламенту. 23 грудня Порошенко вніс до парламенту проект закону про Антикорупційний суд. 26 грудня на сайті парламенту з'явилися тексти зареєстрованих 22 грудня законопроектів «Про Вищий антикорупційний суд» та «Про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів у зв'язку з прийняттям закону «Про Вищий антикорупційний суд», внесених у ВР Порошенком.

Водночас у Центрі протидії корупції (ЦПК) наголосили, що президентський проект закону про Антикорупційний суд не відповідає ключовим рекомендаціям Венеціанської комісії.

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