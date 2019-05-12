Порошенко присвоїв 616-м жінкам звання «мати-героїня»



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Найбільше нагород «мати-героїня» - у жінок із Рівненської області

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання «мати-героїня» 616 жінкам. Про це повідомили в прес-службі українського президента.

«З нагоди Дня матері, який в Україні відзначається сьогодні, президент Петро Порошенко присвоїв почесне звання «мати-героїня» 616 українкам», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що найбільше нагород у жінок із Рівненської області - 137. Друга за кількістю матерів-героїнь в цьому році є Волинська область, де їх 76. Третя - Закарпатська, де представлено до нагороди 49 жінок.

«Мати-героїня» - державна нагорода, якою президент щорічно відзначає жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Також почесне звання отримують матері, які виховують усиновлених у вставленому законом порядку дітей.

Жінок нагороджують за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.