  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко присвоїв 616-м жінкам звання «мати-героїня»

    • Розсилка

    Найбільше нагород «мати-героїня» - у жінок із Рівненської області

    Президент України Петро Порошенко присвоїв звання «мати-героїня» 616 жінкам. Про це повідомили в прес-службі українського президента.

    «З нагоди Дня матері, який в Україні відзначається сьогодні, президент Петро Порошенко присвоїв почесне звання «мати-героїня» 616 українкам», – йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що найбільше нагород у жінок із Рівненської області - 137. Друга за кількістю матерів-героїнь в цьому році є Волинська область, де їх 76. Третя - Закарпатська, де представлено до нагороди 49 жінок.

    «Мати-героїня» - державна нагорода, якою президент щорічно відзначає жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Також почесне звання отримують матері, які виховують усиновлених у вставленому законом порядку дітей.

    Жінок нагороджують за вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ