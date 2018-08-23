Порошенко присвоїв ім'я Петра Калнишевського 21-й бригаді Нацгвардії
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21-й окремій бригаді охорони громадського порядку присвоєно ім'я останнього кошового отамана Запорізької Січі
Президент України Петро Порошенко привласнив 21-й окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України ім'я Петра Калнишевського.
Про це йдеться в указі № 240 від 23 серпня.
«З метою увічнення пам'яті видатної постаті української історії - останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського, враховуючи бойові заслуги, мужність, зразкове виконання покладених завдань, високий професіоналізм особового складу 21-ї окремої бригади охорони громадського порядку Національної гвардії України, постановляю присвоїти ім'я Петра Калнишевського 21-й окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України й надалі іменувати її - 21-ша окрема бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського Національної гвардії України», - йдеться в указі.
Нагадаємо, раніше Порошенко присвоїв групі поліцейських високопосадовців спецзвання.