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    Порошенко присвоїв ім'я Петра Калнишевського 21-й бригаді Нацгвардії

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    Петро Порошенко - Порошенко присвоїв ім'я Петра Калнишевського 21-й бригаді Нацгвардії
    Петро Порошенко

    21-й окремій бригаді охорони громадського порядку присвоєно ім'я останнього кошового отамана Запорізької Січі

    Президент України Петро Порошенко привласнив 21-й окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України ім'я Петра Калнишевського.

    Про це йдеться в указі № 240 від 23 серпня.

    «З метою увічнення пам'яті видатної постаті української історії - останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського, враховуючи бойові заслуги, мужність, зразкове виконання покладених завдань, високий професіоналізм особового складу 21-ї окремої бригади охорони громадського порядку Національної гвардії України, постановляю присвоїти ім'я Петра Калнишевського 21-й окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України й надалі іменувати її - 21-ша окрема бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського Національної гвардії України», - йдеться в указі.

    Нагадаємо, раніше Порошенко присвоїв групі поліцейських високопосадовців спецзвання.

    Петро Порошенко Нацгвардія військові президент
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