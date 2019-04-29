Порошенко привітав генерал-майора Ковальчука з днем народження
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Порошенко зазначив, що генерал-майор ЗСУ Андрій Ковальчук - легенда сучасної української армії
Президент Петро Порошенко привітав з днем народження генерал-майора Збройних Сил України Андрія Ковальчука.
Текст привітання глава держави опублікував у Facebook.
«Вітаю з днем народження, генерал-майоре! Бажаю козацького здоров'я та сил!», - написав Порошенко.
Він зазначив, що генерал-майор ЗСУ Андрій Ковальчук - легенда сучасної української армії та гордість України - «має стільки бойового досвіду, що його вистачить на декілька успішних військових кар'єр«.
«80-та бригада ДШВ під його командуванням брала участь у багатьох військових операціях на сході. Лиман, Миколаївка, Слов'янськ, Щастя, Луганський аеропорт – місця, де гартувалась бойова звитяга українського Героя», - зазначив президент.
Він додав: «Військова кар’єра генерал-майора Ковальчука – приклад для українських воїнів та привід для гордості ЗСУ».