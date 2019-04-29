  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко привітав генерал-майора Ковальчука з днем народження

    • Розсилка
    Порошенко привітав генерал-майора Ковальчука з днем народження

    Порошенко зазначив, що генерал-майор ЗСУ Андрій Ковальчук - легенда сучасної української армії

    Президент Петро Порошенко привітав з днем народження генерал-майора Збройних Сил України Андрія Ковальчука.

    Текст привітання глава держави опублікував у Facebook.

    «Вітаю з днем народження, генерал-майоре! Бажаю козацького здоров'я та сил!», - написав Порошенко.

    Він зазначив, що генерал-майор ЗСУ Андрій Ковальчук - легенда сучасної української армії та гордість України - «має стільки бойового досвіду, що його вистачить на декілька успішних військових кар'єр«.

    «80-та бригада ДШВ під його командуванням брала участь у багатьох військових операціях на сході. Лиман, Миколаївка, Слов'янськ, Щастя, Луганський аеропорт – місця, де гартувалась бойова звитяга українського Героя», - зазначив президент.

    Він додав: «Військова кар’єра генерал-майора Ковальчука – приклад для українських воїнів та привід для гордості ЗСУ».

    Петро Порошенко ЗСУ військові аеропорт Facebook президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ