Унаслідок снайперського вогню на Донбасі загинув український воїн

Російсько-окупаційні здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників недалеко від населеного пункту Новотошківське

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь

Сьогодні, 27 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників недалеко від населеного пункту Новотошківське. Про це повідомляє пресслужба ОТУ «Північ» в Facebook.

«У результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав кульове поранення несумісне з життям. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника», – йдеться в повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь.

Також повідомляється, що на місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 травня, було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти.

Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру. Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У передмісті Павлополя ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Тим часом, делегація Бундестагу після візиту на Донбас задумалася, як надати Україні зброю.