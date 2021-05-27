Порошенко привіз кисневі концентратори у лікарню Торецька

Керівництво Торецької лікарні подякувало команді «Євросолідарності» за підтримку і наголосло, що кисневе обладнання зараз вкрай необхідне для боротьби з ковідом

Команда «Євросолідарності» передала медзакладу кисневі концентратори і поспілкувалася з лікарями

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко під час поїздки у Донецьку область побував у Центральній міській лікарні Торецька. Він передав медзакладу кисневі концентратори і поспілкувався з лікарями. Один з концентраторів для Торецької лікарні придбав за свої кошти відомий журналіст, ведучий та блогер Дмитро Чекалкін, який теж приїхав на Донбас.

Порошенко зазначив, що сьогодні навіть за офіційною статистикою, яка далека від правди, в Україні померло більше 50 тисяч людей від коронавірусу, і це пряма відповідальність влади. Порошенко також нагадав, як у 2014 році Торецьк, який ще тоді називався Дзержинськом, звільнили від «русского міра».

«До нас звернулися, що в лікарні Торецька потрібні кисневі концентратори. Наш Фонд і команда «Європейської Солідарності» намагається забезпечити медичною технікою і медичним обладнанням лікарні всіх областей. Але першим пріоритетом має бути Донецька область. Чому це має так бути? Тому що у 2014 році, коли стояло питання взагалі існування нашої держави, нам треба було об’єднатися і захистити державу. Я згадую, як важко було тоді. Я згадую кожну хвилину. Коли Дзержинськ звільняли, тоді крім Збройних Сил ще й підрозділи Управління державної охорони, моя охорона зі спецназом на конфіскованих банківських мікроавтобусах вибили з міськради цих найманців і фактично безкровно звільнили Дзержинськ, і його перейменували», – нагадав Порошенко.

«Я не думаю, що всі розуміють історичне і стратегічне місце Торецька, але це 7-8 кілометрів – рівно половина до Шумів, а потім до Горлівки. І коли фактично біля лінії фронту, ризикуючи життям, торецькі лікарі, медичні працівники рятували життя наших воїнів перед тим, як їх відправити у Дніпро, Харків, у шпиталі Києва, Львова, скільки ці руки врятували життів», – зауважив п’ятий президент.

Він щиро подякував всім лікарям, які, починаючи з 2014-го, забезпечили не менш важливу роль у захисті держави.

«А зараз уже два роки ми між двох вогнів, між двох фронтів. З одного боку – фронт російського агресора, а з іншого боку – фронт пандемії. І знову немає вихідних, немає якогось нормованого робочого дня. На жаль, нема достойних зарплат, немає ковіднирх 300% доплат. На жаль, немає страхування на випадок захворювання, яке ми тоді запровадили для воїнів», – зауважив Порошенко.

«Сьогодні дуже сумний день, бо Україна перетнула позначку навіть сфальсифікованої державної статистики – вже більше 50 тисяч українців померли. Померли тому, що своєчасно не дали кисню, бо своєчасно не було тестів, засобів захисту, в тому числі і лікарів відправляли без захисних костюмів, без окулярів, без масок – без нічого. А кошти, які виділили тоді в парламенті у ковідний фонд, спрямували на «Велике крадівництво». Ніяк не нажеруться», – обурився Петро Порошенко.

Вже є зрозумілим, що ковід не можна зупинити без вакцинації. Наразі в Україні вакциновано лише 2%.

«Кажуть про вакцинний націоналізм. Так, бо це боротьба президентів за те, щоб країни отримали вакцину. Я думаю, що невипадково наша країна опинилася на останньому місті в Європі. Зараз, коли весь світ вже провакцинований, вони відправили Степанова у відставку, думають, що він як цап-відбувайло. Це – відповідальність президента і влади», – наголосив Порошенко.

Директор Торецької лікарні Сергій Халаімов подякував за підтримку і наголосив, що кисневе обладнання зараз вкрай необхідне для боротьби з ковідом. «Це дуже важливо для нас. І кисневі концентратори потрібні для наших пацієнтів. Коли це все починалося, ми обирали, кому жити чи ні. Ми не Боги і ми не маємо це робити. Ми не маємо обирати, хто буде жити, а хто помре. Це важко. Про це знають всі», – говорить керівник медзакладу.

«Моя мета, щоб вся країна дякувала українському лікарю, бо ви – герої. Ви ті, хто, не зважаючи на всі труднощі, час, втому, ризик, роблять надзвичайно корисну справу, будують Україну, рятують людей. І ми тут для того, щоб вам подякувати», – говорить Петро Порошенко.

Як відомо, з перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.