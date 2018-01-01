Порошенко призначив Букіна директором «Укроборонпрому»

Президент Петро Порошенко заявляє, що «Укроборонпром» пройде міжнародний аудит

Президент України Петро Порошенко призначив генерального директора «Укрспецекспорту» Павла Букіна на посаду генерального директора державного концерну «Укроборонпром». Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Сьогодні у відкритому режимі, - перед пресою, перед суспільством, перед армією – не



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Павло Букін

Президент Петро Порошенко заявляє, що «Укроборонпром» пройде міжнародний аудит

Президент України Петро Порошенко призначив генерального директора «Укрспецекспорту» Павла Букіна на посаду генерального директора державного концерну «Укроборонпром». Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні у відкритому режимі, - перед пресою, перед суспільством, перед армією – не лише підбиваємо підсумки роботи «Укроборонпрому», але й розпочинаємо новий її етап», - заявив президент.

За словами глави держави, «Укроборонпром» стане першим в історії України державним промисловим об‘єднанням, яке пройде міжнародний аудит.

«І врешті-решт, це має бути вертикально інтегрована компанія, яка працює у відповідності до кращих міжнародних стандартів прозорості, відкритості та ефективності», - додав він.

«Я дякую за роботу колишньому очільнику Роману Романову і бажаю плідної праці новому керівнику концерну панові Павлові Букіну», - зауважив Порошенко.

12 лютого президент України Петро Порошенко звільнив генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова. Перед цим сам Романов заявив, що йде у відставку.

«Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК «Укроборонпром». Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення», - написав Романов.

Раніше, 31 січня Кабінет міністрів України направив клопотання президенту Петру Порошенку про звільнення голови державного оборонного концерну «Укроборнпром» Романа Романова.

За місяць до цього, 27 грудня минулого року, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить президенту Петру Порошенку подання про звільнення голови державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова в зв'язку з невиконанням урядового доручення про погашення заборгованості з зарплати перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу.

Державний концерн «Укроборонпром» створено у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.