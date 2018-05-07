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    Порошенко призначив стипендії переможцям Дефлімпійських ігор

    Порошенко призначив стипендії у розмірі від 10 до 12 тисяч гривень срібним та бронзовим призерам 23-х Дефлімпійських ігор
    Президент Петро Порошенко призначив стипендії спортсменам з дефлімпійських видів спорту та їх тренерам. Про це повідомляється у прес-служба Адміністрації президента. Порошенко призначив стипендії у розмірі від 10 до 12 тисяч гривень срібним та бронзовим призерам 23-х Дефлімпійських ігор 2017 року. Десять спортсменів представлені у
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    Порошенко призначив стипендії спортсменам з дефлімпійських видів спорту
    Порошенко призначив стипендії спортсменам з дефлімпійських видів спорту

    Порошенко призначив стипендії у розмірі від 10 до 12 тисяч гривень срібним та бронзовим призерам 23-х Дефлімпійських ігор

    Президент Петро Порошенко призначив стипендії спортсменам з дефлімпійських видів спорту та їх тренерам.

    Про це повідомляється у прес-служба Адміністрації президента.

    Порошенко призначив стипендії у розмірі від 10 до 12 тисяч гривень срібним та бронзовим призерам 23-х Дефлімпійських ігор 2017 року.

    Десять спортсменів представлені у таких видах спорту як легка атлетика, настільний теніс, вільна боротьба та пляжний волейбол.

    В української команди на Дефлімпіаді-2017 було понад 60 медалей. Зокрема, українські каратисти виграли 4 медалі на Дефлімпійських іграх-2017.

    Петро Порошенко Волейбол стипендія президент
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