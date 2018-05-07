Порошенко призначив стипендії переможцям Дефлімпійських ігор
- Сьогодні, 21:58
-
Розсилка
Порошенко призначив стипендії спортсменам з дефлімпійських видів спорту
Порошенко призначив стипендії у розмірі від 10 до 12 тисяч гривень срібним та бронзовим призерам 23-х Дефлімпійських ігор
Президент Петро Порошенко призначив стипендії спортсменам з дефлімпійських видів спорту та їх тренерам.
Про це повідомляється у прес-служба Адміністрації президента.
Порошенко призначив стипендії у розмірі від 10 до 12 тисяч гривень срібним та бронзовим призерам 23-х Дефлімпійських ігор 2017 року.
Десять спортсменів представлені у таких видах спорту як легка атлетика, настільний теніс, вільна боротьба та пляжний волейбол.
В української команди на Дефлімпіаді-2017 було понад 60 медалей. Зокрема, українські каратисти виграли 4 медалі на Дефлімпійських іграх-2017.