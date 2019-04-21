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    Порошенко вже проголосував (фото)

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    Президент Петро Порошенко прийшов на виборчу дільницю у Києві з родиною - Порошенко вже проголосував (фото)
    Президент Петро Порошенко прийшов на виборчу дільницю у Києві з родиною
    Фото: Станіслав Груздєв

    «Голосуємо за Україну!» - заявив Порошенко на виборчій дільниці

    Президент Петро Порошенко проголосував на виборах глави держави, другий тур яких в неділю, 21 квітня, відбувається в Україні.

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    Порошенко вже проголосував (фото)
    Порошенко вже проголосував (фото)
    Порошенко вже проголосував (фото)
    Порошенко вже проголосував (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв

    «Голосуємо за Україну!» - заявив Порошенко на виборчій дільниці, куди він прийшов з дружиною Мариною та дітьми.

    Вранці Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі.

    Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

    Раніше повідомлялося, що шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

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