Порошенко вже проголосував (фото)



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Президент Петро Порошенко прийшов на виборчу дільницю у Києві з родиною Фото: Станіслав Груздєв

«Голосуємо за Україну!» - заявив Порошенко на виборчій дільниці

Президент Петро Порошенко проголосував на виборах глави держави, другий тур яких в неділю, 21 квітня, відбувається в Україні.

«Голосуємо за Україну!» - заявив Порошенко на виборчій дільниці, куди він прийшов з дружиною Мариною та дітьми.

Вранці Порошенко з родиною побував на богослужінні з нагоди Вербної неділі.

Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента проголосували 17% виборців по всій Україні.

Раніше повідомлялося, що шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.