Порошенко з родиною прийшов на богослужіння у Вербну неділю (відео)
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Глава держави прийшов до церкви разом з дружиною Мариною та дітьми
Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною та дітьми відвідав святкове богослужіння з нагоди Вербної неділі.
Відповідне відео оприлюднене на сторінці глави держави у соцмережі.
Зокрема, президент із родиною та вірянами виконали спільну молитву «Отче наш».
«Божественна Літургія з нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим. Вітаю вірян з Вербною неділею!» - говориться у повідомленні президента.
Як відомо, 21 квітня Православна Церква відзначає Вхід Господній у Єрусалим. Це остання неділя перед Світлим Христовим Воскресінням.
Святійший Патріарх Філарет провів Всенічне бдіння у Володимирському кафедральному соборі в Києві напередодні Вербної неділі, свята Входу Господнього у Єрусалим.
Раніше повідомлялося, що шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.
Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.
Виборці можуть проголосувати до 20:00.
Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.
У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.
У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.