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    Порошенко з родиною прийшов на богослужіння у Вербну неділю (відео)

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    Президент Порошенко&nbsp; із родиною та вірянами виконали спільну молитву &laquo;Отче наш&raquo; - Порошенко з родиною прийшов на богослужіння у Вербну неділю (відео)
    Президент Порошенко  із родиною та вірянами виконали спільну молитву «Отче наш»

    Глава держави прийшов до церкви разом з дружиною Мариною та дітьми

    Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною та дітьми відвідав святкове богослужіння з нагоди Вербної неділі.

    Відповідне відео оприлюднене на сторінці глави держави у соцмережі.

    Зокрема, президент із родиною та вірянами виконали спільну молитву «Отче наш».

    «Божественна Літургія з нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим. Вітаю вірян з Вербною неділею!» - говориться у повідомленні президента.

    Як відомо, 21 квітня Православна Церква відзначає Вхід Господній у Єрусалим. Це остання неділя перед Світлим Христовим Воскресінням.

    Святійший Патріарх Філарет провів Всенічне бдіння у Володимирському кафедральному соборі в Києві напередодні Вербної неділі, свята Входу Господнього у Єрусалим.

    Раніше повідомлялося, що шоумен Володимир Зеленський вже проголосував на виборах.

    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

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