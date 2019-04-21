В Україні вже проголосували 10% виборців - ЦВК
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Станом на 11 годину ранку до поліції надійшло 179 заяв про порушення виборчого процесу
Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента України вже проголосували 10% виборців.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
За даними МВС, станом на 11 годину ранку до поліції надійшло 179 заяв про порушення виборчого процесу.
Також в МВС повідомили, що в Харківській області невідомі пошкодили дільницю.
Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.
Виборці можуть проголосувати до 20:00.
Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.
У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.
У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.