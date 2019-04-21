В Україні вже проголосували 10% виборців - ЦВК



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Виборчі дільниці будуть працювати до 20 години вечора

Станом на 11 годину ранку до поліції надійшло 179 заяв про порушення виборчого процесу

Станом на 11 годину ранку під час другого туру виборів президента України вже проголосували 10% виборців.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

За даними МВС, станом на 11 годину ранку до поліції надійшло 179 заяв про порушення виборчого процесу.

Також в МВС повідомили, що в Харківській області невідомі пошкодили дільницю.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.