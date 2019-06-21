Порошенко прокоментував рішення Конституційного суду про розпуск Ради



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Петро Порошенко

Справжній політик у будь-який час повинен бути готовий до виборів, зазначив Порошенко

Експрезидент України та глава партії «Європеська Солідарність« Петро Порошенко прокоментував рішення Конституційного суду щодо розпуску Ради та позачергових виборів.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Справжній політик у будь-який час повинен бути готовий до виборів. Справжній державник має виконувати рішення Конституційного Суду, яким би воно не було і як би ти до нього не ставився», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», 20 червня Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

В КСУ визнали, що конституційний конфлікт між президентом та Верховною Радою щодо підстав дострокового припинення повноважень немає правового вирішення. Справа в тому, що Конституція не визначає порядку припинення діяльності коаліції, а регламент не передбачає цього порядку.

Тому судді КС прийшли до висновку, що вирішити цю ситуацію має народ, як єдине джерело влади, і зробити це він має на виборах.

«Конституційний Суд України констатував, що розв’язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України», - повідомляється на сайті КСУ.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.