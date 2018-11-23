Порошенко прокоментував вояж Путіна до окупованого Криму



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Керівництво РФ на чолі з президентом Володимиром Путіним 23 листопада прибуло в окупований Крим

Від цих візитів, нехай нас почують у Росії, Крим російським не стане, - наголосив український лідер

Відвідування президентом РФ Володимиром Путіним окупованого Криму є брутальним порушенням міжнародного права, і від подібних вояжів Крим російським не стане.

На цьому наголосив президент Петро Порошенко на спільному з президентом Словаччини Андреєм Кіскою брифінгу в Києві.

«Ми розглядаємо дії російського президента як брутальне порушення міжнародного права. Я хочу окремо наголосити: від цих візитів, нехай нас почують у Росії, Крим російським не стане. Крим - це є Україна, був і завжди буде», - заявив Порошенко.

Він додав, що відвідуванням Путіним анексованого Криму Росія демонструють повне ігнорування міжнародного права.

Глава держави також поінформував, що надав доручення МЗС «відповідно відреагувати» на це порушення Росією міжнародного права.

Водночас він нагадав, що саме через ігнорування Росією міжнародного права міжнародне співтовариство застосувало санкції проти РФ. Порошенко висловив переконання, що ці санкції залишатимуться, поки порушення триватимуть.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін у п’ятницю прибув до анексованого Криму й провів там засідання президії Держради РФ.