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    Порошенко провів нараду із силовиками

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    Президент Петро Порошенко обговорює з силовиками ситуацію в країні після введення воєнного стану - Порошенко провів нараду із силовиками
    Президент Петро Порошенко обговорює з силовиками ситуацію в країні після введення воєнного стану

    Під час наради у президента керівники силових відомств обговорили ситуацію, що склалася у Керченській протоці

    Президент України Петро Порошенко у п'ятницю 30 листопада провів нараду щодо обороноздатності України. 

    Зокрема на нараді були присутні міністр оборони Степан Полторак, керівник Генштабу Віктор Муженко, глава МЗС Павло Клімкін.

    Під час наради у президента керівники силових відомств обговорили ситуацію, що склалася у Керченській протоці, коли 25 листопада російські військові захопили три українських кораблі та взяли у полон наших моряків.

    «Чітке повідомлення про рух групи з двох бронекатерів та одного буксира щодо наміру проходження через Керченську протоку було передано своєчасно», - повідомив Порошенко.

    Також президент наказав доповісти про виконання доручення підтримати родини наших полонених моряків.

    Зазначимо, що раніше Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ. 

    У Міноборони України також розповіли, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а  якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію. 

    У Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде. Також у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

    Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

    28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

    Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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