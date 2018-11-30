Порошенко провів нараду із силовиками



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Президент Петро Порошенко обговорює з силовиками ситуацію в країні після введення воєнного стану

Під час наради у президента керівники силових відомств обговорили ситуацію, що склалася у Керченській протоці

Президент України Петро Порошенко у п'ятницю 30 листопада провів нараду щодо обороноздатності України.

Зокрема на нараді були присутні міністр оборони Степан Полторак, керівник Генштабу Віктор Муженко, глава МЗС Павло Клімкін.

Під час наради у президента керівники силових відомств обговорили ситуацію, що склалася у Керченській протоці, коли 25 листопада російські військові захопили три українських кораблі та взяли у полон наших моряків.

«Чітке повідомлення про рух групи з двох бронекатерів та одного буксира щодо наміру проходження через Керченську протоку було передано своєчасно», - повідомив Порошенко.

Також президент наказав доповісти про виконання доручення підтримати родини наших полонених моряків.

Зазначимо, що раніше Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ.

У Міноборони України також розповіли, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.

У Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде. Також у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.