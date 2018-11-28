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    Генштаб: Мобілізації через запровадження воєнного стану не буде

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    <span>Міноборони проведе збори резервістів</span> - Генштаб: Мобілізації через запровадження воєнного стану не буде
    Міноборони проведе збори резервістів
    Фото з відкритих джерел

    Для резервістів першої черги проведуть збори, але вони не стануть військовослужбовцями

    Мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде. Про це заявив на брифінгу заступник начальника Генерального штабу генерал-майор Родіон Тимошенко.

    «Мобілізації не буде. У нас є резервісти. Є оперативний резерв першої черги і другої. Першої черги — це люди до 40 років, які пройшли відповідну підготовку, вони приписані до військових частин, знають свого командира військової частини і готові до виконання бойових завдань. Оперативний резерв другої черги — це особовий склад до 50 років, який піде на доукомплектування стратегічного резерву. Поки що мова йде про оперативний резерв першої черги», - сказав він.

    Тимошенко також додав, що з резервом першої черги будуть проведені збори, але їх не мобілізовуватимуть, лише пройдуть збори по принципу стрілкового дня. В окремих бригадах територіальної оборони, можливо, будуть проведені заняття більш широкого плану.

    Також він додав, що учасникам цих зборів будуть виплачені відшкодування від 3 до 5 тисяч гривень в залежності від їх військової посади.

    Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

    Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

    28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.


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