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    Міноборони: Викликайте поліцію, якщо люди в камуфляжі прийдуть забирати майно

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    Забирати майно на потреби армії ніхто не збирається&nbsp; - Міноборони: Викликайте поліцію, якщо люди в камуфляжі прийдуть забирати майно
    Забирати майно на потреби армії ніхто не збирається 

    В Міноборони достатньо засобів і транспорту, щоб виконати всі перевезення, які заплановані

    Запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а  якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.  

    Про це на брифінгу 28 листопада заявив заступник начальника Генштабу Збройних Сил України генерал-майор Родіон Тимошенко.  

    «Обмежень (прав громадян в указі про воєнний стан – ред.) стосовно того питання, яке ви задали (про вилучення авто чи житла на користь війська – ред.), немає. Ми не передбачаємо вилучення... чи інші заходи, як то запровадження комендантської години і таке інше. На даний момент офіційних правових підстав для цього немає», - сказав Тимошенко.  

    У свою чергу  заступник міністра оборони Іван Руснак закликав громадян у таких випадках викликати поліцію.  

    «Якщо ж хтось камуфляжі прийшов забирати корову чи машину, чи що – то поруч є поліція. Звертайтеся до поліції – і таких негідників просто треба арештовувати і далі розбиратись», - сказав Руснак.

    Він також запевнив, що в Міноборони «достатньо засобів і транспорту, щоб виконати всі перевезення, які заплановані».

    Також у Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде

    Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

    Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

    28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.


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