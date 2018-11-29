Захопленим Росією українським морякам дадуть по 50 тис. грн допомоги
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Розсилка
Президент Петро Порошенко доручив видати матеріальну допомогу морякам
Міністр оборони Степан Полторак підписав указ про надання українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці, по 50 тисяч гривень матеріальної допомоги.
Про це він написав 29 листопада у Facebook.
«За дорученням президента Петра Порошенка підписав наказ щодо надання матеріальної допомоги у сумі 50 тисяч гривень кожному із військовослужбовців ВМС України, які виконували завдання у районі Керченської протоки та були незаконно затримані та взяті у полон 25 листопада», - повідомив Полторак.
Він додав, що 28 листопада представники Командування Військово-Морських Сил ЗСУ провели в Одесі зустріч з рідними та близькими військовополонених щодо їхніх прав та вирішення проблемних питань.
«Юридичними службами Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування ВМС ЗСУ забезпечено координацію з Офісом Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, профільними центральними органами виконавчої влади, міжнародними правозахисними організаціями, громадськими об’єднаннями та волонтерами — Українською Гельсінською спілкою з прав людини, «Крим-SOS», Медійною ініціативою за права людини та іншими. Зокрема, йдеться про правову підтримку українських військових моряків на міжнародному та національному рівнях, постійне інформування громадськості щодо стану військовополонених, а також заходів, які вживаються українською стороною з метою повернення наших воїнів додому», - повідомив міністр.
Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.
Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.
У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.