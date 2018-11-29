Захопленим Росією українським морякам дадуть по 50 тис. грн допомоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Петро Порошенко доручив видати матеріальну допомогу морякам

Міністр оборони Степан Полторак підписав указ про надання українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці, по 50 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Про це він написав 29 листопада у Facebook.

«За дорученням президента Петра Порошенка підписав наказ щодо надання матеріальної допомоги у сумі 50 тисяч гривень кожному із військовослужбовців ВМС України, які виконували завдання у районі Керченської протоки та були незаконно затримані та взяті у полон 25 листопада», - повідомив Полторак.

Він додав, що 28 листопада представники Командування Військово-Морських Сил ЗСУ провели в Одесі зустріч з рідними та близькими військовополонених щодо їхніх прав та вирішення проблемних питань.

«Юридичними службами Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування ВМС ЗСУ забезпечено координацію з Офісом Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, профільними центральними органами виконавчої влади, міжнародними правозахисними організаціями, громадськими об’єднаннями та волонтерами — Українською Гельсінською спілкою з прав людини, «Крим-SOS», Медійною ініціативою за права людини та іншими. Зокрема, йдеться про правову підтримку українських військових моряків на міжнародному та національному рівнях, постійне інформування громадськості щодо стану військовополонених, а також заходів, які вживаються українською стороною з метою повернення наших воїнів додому», - повідомив міністр.

Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.