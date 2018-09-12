Порошенко підтвердив: IKEA заходить в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко сьогодні зустрінеться з з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа

Президент України Петро Порошенко сьогодні зустрінеться з з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке.

Про це глава держави написав у Тwitter.

«Сьогодні маю зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке», - зазначив Порошенко.

«Україна довго чекала цієї новини. Це – гарний сигнал для інших світових брендів, що з нашою державою потрібно мати справу», - наголосив він.

IKEA заходить в Україну!



Сьогодні маю зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке.



Україна довго чекала цієї новини. Це – гарний сигнал для інших світових брендів, що з нашою державою потрібно мати справу.



Invest in Ukraine! pic.twitter.com/fd8l7r3mSL — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 вересня 2018 р.





Нагадаємо, у липні повідомлялося, що IКЕА офіційно заявила про пошук персоналу для роботи в першому в Україні магазині.

Тоді у компанії не повідомили, де саме розміститься перший магазин, проте зазначили, що він матиме міський формат

У грудні 2017 року IКЕА заявила про плани протягом двох років відкрити перший об'єкт у Києві.

За даними прес-служби, розвиток мережі в Україні здійснюватиме «Iкеа Південно-Східна Європа», що є частиною IКЕА Group (Ingka Holding B.V.). Компанія займається роздрібним бізнесом Iкеа в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.

Шведська IКЕА - одна з найбільших у світі роздрібних мереж із торгівлі меблями та предметами домашнього вжитку.

Власниками IKEA Group є INGKA Holding B.V. і підконтрольні йому структури.



