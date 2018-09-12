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    Економіка та фінанси

    Порошенко підтвердив: IKEA заходить в Україну

    • Розсилка
    Порошенко підтвердив: IKEA заходить в Україну

    Порошенко сьогодні зустрінеться з з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа

    Президент України Петро Порошенко сьогодні зустрінеться з з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке.

    Про це глава держави написав у Тwitter.

    «Сьогодні маю зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке», - зазначив Порошенко.

    «Україна довго чекала цієї новини. Це – гарний сигнал для інших світових брендів, що з нашою державою потрібно мати справу», - наголосив він.


    Нагадаємо, у липні повідомлялося, що IКЕА офіційно заявила про пошук персоналу для роботи в першому в Україні магазині.

    Тоді у компанії не повідомили, де саме розміститься перший магазин, проте зазначили, що він матиме міський формат

    У грудні 2017 року IКЕА заявила про плани протягом двох років відкрити перший об'єкт у Києві.

    За даними прес-служби, розвиток мережі в Україні здійснюватиме «Iкеа Південно-Східна Європа», що є частиною IКЕА Group (Ingka Holding B.V.). Компанія займається роздрібним бізнесом Iкеа в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.

    Шведська IКЕА - одна з найбільших у світі роздрібних мереж із торгівлі меблями та предметами домашнього вжитку.

    Власниками IKEA Group є INGKA Holding B.V. і підконтрольні йому структури.


    Петро Порошенко економіка Європа Україна президент
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