Порошенко пустить іноземні війська в Україну

Іноземні війська потраплять на українську землю

Президент України Петро Порошенко прийняв рішення підписати закон про допуск іноземних військових на навчання в Україні. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Як повідомляється, Порошенко сьогодні, 29 січня 2018 року підписав закон №7428 «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на



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Іноземні війська потраплять на українську землю

Президент України Петро Порошенко прийняв рішення підписати закон про допуск іноземних військових на навчання в Україні. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Як повідомляється, Порошенко сьогодні, 29 січня 2018 року підписав закон №7428 «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях».

Відзначимо, законопроект розроблено Міністерством оборони України для врегулювання питання щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях, визначення їхньої загальної чисельності, типів і кількості озброєнь, військової техніки, строків перебування та місць дислокації на період проведення навчань.

18 січня Верховна Рада України схвалила рішення президента Петра Порошенка про допуск підрозділів інших держав на територію України для участі в багатонаціональних навчаннях, які будуть проводитися у 2018 році.

Нагадаємо, 26 січня повідомлялося, що у рамках тренувальної місії Unifier до України прибули 50 канадських військових.