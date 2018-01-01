Із Канади в Україну прибули 50 військових для тренування бійців Збройних мил

В березні 2017 року Канада прийняла рішення про продовження тренувальної місії українських військових Unifier на два роки - до березня 2019 року

У рамках тренувальної місії Unifier до України прибули 50 канадських військових, повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України з посиланням на посла Канади в Україні Романа Ващука. [READ_MORE] «Посилюємо нашу канадську присутність - додаткових 50 військових прибули у рамках операції Unifier. Підтримуємо оборону України в



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Місія Unifier в Україні

В березні 2017 року Канада прийняла рішення про продовження тренувальної місії українських військових Unifier на два роки - до березня 2019 року

У рамках тренувальної місії Unifier до України прибули 50 канадських військових, повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України з посиланням на посла Канади в Україні Романа Ващука.

«Посилюємо нашу канадську присутність - додаткових 50 військових прибули у рамках операції Unifier. Підтримуємо оборону України в обстоюванні суверенітету, безпеки і стабільності України», - наводить вислів дипломата в своєму у «Твіттер» прес-служба ГШ ЗСУ.

За словами керівника канадської військової тренувальної місії Unifier в Україні підполковника Крістофера Рівза, після прибуття військових інструкторів місія є найчисленнішою з початку своєї роботи в Україні.

Як повідомлялося, в березні 2017 року Канада прийняла рішення про продовження тренувальної місії українських військових Unifier на два роки - до березня 2019 року. У місії беруть участь близько 200 військових інструкторів з Канади.

Unifier є канадської місією в Україні, всі навчальні заходи зі Збройними силами України узгоджені з Міністерством оборони України і спрямовані на підвищення потенціалу України у захисті територіальної цілісності і суверенітету.

За даними Міноборони Канади, близько 200 канадських тренерів навчають українських військовослужбовців навичкам, зокрема, лікуванню поранених товаришів і знешкодження саморобних вибухових пристроїв, проводять навчання з безпеки польотів, навчання англійської мови і модернізації системи логістики.