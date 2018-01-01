  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Із Канади в Україну прибули 50 військових для тренування бійців Збройних мил

    В березні 2017 року Канада прийняла рішення про продовження тренувальної місії українських військових Unifier на два роки - до березня 2019 року
    У рамках тренувальної місії Unifier до України прибули 50 канадських військових, повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України з посиланням на посла Канади в Україні Романа Ващука. [READ_MORE] «Посилюємо нашу канадську присутність - додаткових 50 військових прибули у рамках операції Unifier. Підтримуємо оборону України в
    • Сьогодні, 18:18
    • Розсилка
    Місія&nbsp;Unifier в Україні
    Місія Unifier в Україні

    В березні 2017 року Канада прийняла рішення про продовження тренувальної місії українських військових Unifier на два роки - до березня 2019 року

    У рамках тренувальної місії Unifier до України прибули 50 канадських військових, повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України з посиланням на посла Канади в Україні Романа Ващука.

    Читайте також

    «Посилюємо нашу канадську присутність - додаткових 50 військових прибули у рамках операції Unifier. Підтримуємо оборону України в обстоюванні суверенітету, безпеки і стабільності України», - наводить вислів дипломата в своєму у «Твіттер» прес-служба ГШ ЗСУ.

    За словами керівника канадської військової тренувальної місії Unifier в Україні підполковника Крістофера Рівза, після прибуття військових інструкторів місія є найчисленнішою з початку своєї роботи в Україні.

    Як повідомлялося, в березні 2017 року Канада прийняла рішення про продовження тренувальної місії українських військових Unifier на два роки - до березня 2019 року. У місії беруть участь близько 200 військових інструкторів з Канади.

    Unifier є канадської місією в Україні, всі навчальні заходи зі Збройними силами України узгоджені з Міністерством оборони України і спрямовані на підвищення потенціалу України у захисті територіальної цілісності і суверенітету.

    За даними Міноборони Канади, близько 200 канадських тренерів навчають українських військовослужбовців навичкам, зокрема, лікуванню поранених товаришів і знешкодження саморобних вибухових пристроїв, проводять навчання з безпеки польотів, навчання англійської мови і модернізації системи логістики.

    Читайте також
    ЗСУ Канада Міноборони військові навчання військові навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ