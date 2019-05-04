Порошенко розхвалив український паспорт у порівнянні з російським



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Український паспорт надає вільний в'їзд до 133 держав світу

Український паспорт значно випереджає російський за можливостями подорожувати світом, про що свідчать дані рейтингу Passport Index 2019.

Про це на сторінці у Facebook написав чинний Президент України Петро Порошенко.

«Український паспорт надає вільний в'їзд до 133 держав світу. Пишаюся, що ми зміцнили статус українського громадянства», - заявив він.

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Нагадаємо, Україна піднялася на 25-е місце у світовому рейтингу впливовості паспортів - Global Passport Power Rank. Про це свідчать дані на сайті рейтингу.

Зрештою, українці можуть відвідати без візи 132 країни: 91 без візи взагалі і 41 - з візою після прибуття в країну. У той же час віза буде потрібною українським громадянам для поїздки в 66 країн.

Таку позицію Україна поділяє ще з двома країнами - Мавританією і Парагваєм.

Для порівняння: Росія і Грузія перебувають на 37-му місці. Громадяни цих держав можуть без віз відвідувати 117 країн. Молдова зайняла 40-е місце (безвіз у 113 країнах), Білорусь опинилася на 54-му місці (безвіз у 80 країнах).