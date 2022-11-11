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«Єдиний народ, тому ми напали» – Путін пояснив, чому Росія вторглася до України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Єдиний народ, тому ми напали» – Путін пояснив, чому Росія вторглася до України
Зі збоченої «історичної логіки» Путіна випливає, що братня любов Росії до України проявляється у вигляді агресії і вбивств
фото з відкритих джерел

Диктатор запевняє, що росіяни завжди з повагою і теплотою ставилися до українського народу

Під час святкування Дня народної Єдності Росії 4 листопада, кривавий диктатор РФ Володимир Путін видав чергову версію пояснення агресії проти України. Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки це сталося тому, що Росія рятує українців.

Так, кремлівський божевільний заявив, що Україну цілеспрямовано псував Захід одразу після розпаду СРСР і про насадження бандерівцями і неонацистами псевдоцінностей. І про перетворення на анти-Росію. Ці ж західні втручання, переконує Путін, призвели до війни. Зауважте: втручання не в Росію, яка розпочала агресію, а в Україну. Як так могло статися?

Вождь-філософ пояснює: зіткнення було неминучим, а тому Росія вдалася до превентивного удару, аби не бути підловленою зненацька ворогом, як це сталося із СРСР в 1941 році. Очевидно, керуючись лише одному йому вище даною «історичною логікою», Путін розгледів на російських кордонах під Харковом та Сумами багатомільйонну фашистську армаду, готову до нової «Барбаросси», тож він не став чекати біди як його попередник Сталін.

При цьому цинічний диктатор не перестає їх шкодувати, мовляв українців кидають як у топку і саме Україна, український народ і є перша і головна жертва навмисного нагнітання ненависті до росіян, до Росії. У Росії ж все навпаки, ви це добре знаєте: ми завжди з повагою і теплотою ставилися і ставимося до українського народу. Так було і є, незважаючи на сьогоднішнє трагічне протистояння».

Тобто Росія вбиваючи українців і загарбуючи українські землі рятує їх від зазіхань Заходу – румунії, Венгрії та Польщі. Щоправда, якщо українці самі не здатні захиститися від угорсько-польсько-румунсько посягань, то як вони вже дев’ятий місяць поспіль дають тягла номінальній другій армії світу?

Зі збоченої «історичної логіки» Путіна випливає, що братня любов Росії до України проявляється у вигляді агресії і вбивств. А безперервне постачання українцям озброєння для самооборони з боку Заходу – це, виявляється, свідчення байдужості та безжалісного ставлення до українців.

Теги: диктатор озброєння путін росія росіяни Україна українці війна

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